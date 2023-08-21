Kahvaltı sofraları şenlenecek! Tahinli çörek sevmeyenler bile parmaklarını yiyecek! Enfes lezzeti tahinli çörek tarifi

Güne enerjik başlamak her zaman güzel bir kahvaltıdan geçerken bu tarih sayesinde sofralar şenlenecek. Tahinli çörek sevmeyenleri bile sevdirecek olan bu tarif yumuşacık hamuruyla ceviz sunumuyla yediden yetmişe herkesin beğenisini topladı. İşte her dilimde ayrı bir zevk alacağınız tahinli çörek tarifi.

MALZEMELER

Hamur için:

2 su bardağı un

1 paket instant maya (yaklaşık 7 gram)

Yarım çay bardağı ılık su

Yarım çay bardağı süt

Yarım çay bardağı sıvı yağ

1 yemek kaşığı toz şeker

Yarım çay kaşığı tuz

İç harcı için:

4 yemek kaşığı tahin

2 yemek kaşığı bal veya pekmez

Yarım çay bardağı dövülmüş ceviz veya fındık içi





TARİFİ

Öncelikle hamurun hazırlanmasıyla başlanır. Mayısa ılık su ile eritilir ve kabarması için bir süre beklenir. Kabarmasıyla beraber sıvı yağ ve süt eklenirek iyice karıştırılır. Kabartma tozu, toz şeker ve tuz eklenerek yoğurma işlemi yapılır. 1 saat kadar mayalandırmak için beklenir.

İç harcı için tahin bir kaseye alınır ve içerisine bal ya da pekmez konulur. Mayısalanan hamur tezgaha alınır ve dikdörtgen şekil verilirek içerisine tahinli karışım sürülerek dövülmüş ceviz içine konulur. Hamur rulo haline getirilir fırın tepsisine dizilir. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında 20-25 dakika pişmeye bırakılır. Kızaran tahinli çörekle servise hazırlanır.