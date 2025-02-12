Kalafat, Kesik Minare ve Kör İmam Camileri Yarın Yeniden İbadete Açılıyor

Restorasyon Tamamlandı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü, restorasyonu tamamlanan İzmir'deki Kalafat Camii, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde hasar gören Kilis'teki Kesik Minare Camii ve Kör İmam Camii'nin yarın yeniden ibadete açılacağını duyurdu.

Özel Programlar ve İkramlar

Açıklamada, bu üç caminin aslına uygun olarak restore edildiği vurgulandı. Berat Kandili kutlamaları dolayısıyla yarın hizmete girecek camilerde özel programlar düzenlenecek. Kur'an-ı Kerim tilavetleri yapılacak ve dualar edilecek.

Restorasyon sonrası camilerde halkımıza ikramların sunulacağı, ecdadımızın kurduğu vakıfların hayır şartları çerçevesinde farklı etkinlikler gerçekleştirileceği belirtildi. Etkinlikler, Kesik Minare Camii ve Kör İmam Camii'nde öğle namazında, Kalafat Camii'nde ise ikindi namazında yapılacak.