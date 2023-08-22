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Kalbinde bir damla kötülük olmayan burçlar! Bebekler kadar masum olan 3 burç

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Kalbinde bir damla kötülük olmayan burçlar! Bebekler kadar masum olan 3 burç
12 burcun birbirinden farklı özellikler yer alırken kalbi pamuk gibi olan 3 burç belli oldu. Bu burçlardan birine ait olanlar kendisini fazlasıyla şanslı hissedebilir.

Astroloji, insanların kişilikleri ve davranışları hakkında birçok konuyu ele alırken burçların ise farklı durumlarını ortaya koyuyor. Sert ve kararlı bir kişiliğe sahip olan burçların yanı sıra sert ve sinirli olanlarda vardır. İşte kalbi pamuk gibi olan 3 burç haberimizde.

YENGEÇ

Duygusal ve hassas kişiliğe sahip olan yengeç burçları sevdikleri insanlara karşı fazlasıyla korumacı davranırlar. Yaratıcı yönleri oldukça ön planda bulunurken çevrelerindeki insanlara her daim pozitif enerji gönderirler.

terazi burcu

TERAZİ

İnsanlarla uyumlu ve adaletli bir yapıya sahip olan Terazi burçları, dengeyi sağlamakta bir numaralar. Estetik konusunda duyarlı ve güzelliklerine düşkün bir hayat sürerlerken her daim barışçıl bir çözüm odaklı ilerlerler.

BALIK

Hayalperest ve romantik devam eden balık burçları sevdiklerine karşı fazlasıyla bağımlı hayat yaşarlar. Yaratıcı yönlerini çok fazla ortaya koymasalarda kendilerini geliştirmekte bir numaradırlar. Her zaman olumlu düşünürler ve pozitif yönleri ele alırlar. 

Yaşam
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