Kale Üçağız’a UNWTO’dan “En İyi Turizm Köyü 2025” Ödülü

Demre’nin tarihi ve sürdürülebilir turizm başarısı uluslararası alanda tescillendi

Antalya'nın Demre ilçesine bağlı Kale Üçağız köyü, Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) tarafından yürütülen “Best Tourism Villages - En İyi Turizm Köyleri 2025” programı kapsamında “En İyi Turizm Köyü 2025” ödülüne layık görüldü.

Demre Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, UNWTO değerlendirme sürecinde 60'tan fazla üye devletin adaylarının titizlikle incelendiği, Kale Üçağız köyünün kültürel ve doğal varlıkların korunması, çevresel ve sosyal sürdürülebilirlik ile yerel toplulukların ekonomik kalkınmasına katkı sağlayan turizm uygulamalarıyla öne çıktığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca ödül töreninin Çin’in Huzhou kentinde düzenlendiği ve ödülün, Demre Belediye Başkanı Fahri Duran ile eşi Samiye Duran tarafından Kale Üçağız köyü adına teslim alındığı belirtildi.

Belediye Başkanı Fahri Duran ise yaptığı açıklamada, köyün kazandığı ödülün ilçenin tarihine, doğasına ve kültürüne sahip çıkma kararlılığının bir sonucu olduğunu vurguladı.

Kale Üçağız’ın bu uluslararası başarıyla turizmde örnek bir model oluşturduğu ve bölgeye gelen ziyaretçilere sunduğu yerel değerler ile sürdürülebilir turizm uygulamalarının öneminin bir kez daha teyit edildiği ifade edildi.

