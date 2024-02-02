Kalorisi neredeyse yok! Airfryer ve 1 kabak varsa mutlaka deneyin

Son yılların gözde mutfak ekipmanlarından biri olan Airfryer, sağlıklı yemek pişirme konusundaki önerileri ile büyük ilgi toplamaya devam ediyor. Düşük yağ içeriğiyle dikkat çeken Airfryer'lar, daha sağlıklı atıştırmalıklar hazırlamak isteyenler için popüler bir seçenek haline geldi. Bu cihazla pişirilen yemekler için her geçen gün yeni tarifler ortaya çıkıyor.

Evlerinde sağlıklı cipsler yapmak ve kilo almadan cips keyfini sürmek isteyenler için özel bir tarif bulunuyor. İşte evde lezzetli bir kabak cipsi hazırlamanın basit tarifi:

Airfryer'da Çıtır Çıtır Kabak Cipsi Tarifi





Malzemeler

- 2-3 adet orta boy kabak

- 1 yemek kaşığı zeytinyağı

- Tuz ve isteğe bağlı baharatlar

Hazırlık

Kabakları mümkün olduğunca ince dilimleyin. Sebze soyacağı kullanarak kağıt gibi ince dilimler elde edebilirsiniz. Dilimlenmiş kabakları bir kaba alın ve baharatlar ile 1 yemek kaşığı zeytinyağı ekleyerek iyice karıştırın. Airfryer içerisine pişirme kağıdı serin, hazırladığınız cipsleri yerleştirin ve 190 derecede 5 dakika pişirin. Dilediğiniz şekilde yoğurtlu veya sade olarak tüketebilirsiniz.

Sağlıklı atıştırmalıkların keyfini çıkarın! Afiyet olsun.