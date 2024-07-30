Kamuya Ağustos'ta memur alımı başladı! En az 50 KPSS puan ile memur olma şansı

Kamu Kurum ve Kuruluşları, bünyelerindeki memur personel eksikliğini gidermek için Ağustos 2024'te yeni alım ilanları yayımladı. En az lise mezunu ve düşük KPSS puanına sahip adaylar için büyük bir fırsat sunan bu alımlar, çeşitli kadrolarda gerçekleştirilecek. Bu haberimizde, düşük KPSS puanıyla memur personel alımı yapan kurumların listesini ve başvuru detaylarını bulabilirsiniz.







Adayların ilanlara başvurabilmeleri için 2022 veya 2023 yıllarında ÖSYM tarafından yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı'ndan (KPSS) puan almış olmaları gerekmektedir. Lise mezunları için KPSSP94, ön lisans mezunları için KPSSP93 ve lisans mezunları için KPSSP3 puan türlerinden en az 50, 55, 60, 65 veya 70 puan almış olmaları başvuru için yeterlidir.



2024 YILINDA DÜŞÜK KPSS PUANIYLA ALIM YAPAN KURUMLAR

2024 yılı içerisinde düşük KPSS puanıyla memur ve personel alımı yapan kurumlar arasında belediyeler, üniversiteler, bakanlıklar ve diğer kamu kurumları bulunmaktadır. Özellikle belediyeler ve üniversiteler düşük KPSS puanı ile alım yapmaktadır.

MEMUR PERSONEL ALIMI İLANLARINA KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

Genel başvuru şartları arasında KPSS puanı dışında 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesindeki nitelikler aranacaktır. İşte başvuru şartları:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Kamu haklarından mahrum olmamak,

Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak,

Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç almak,

Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak,

Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak,

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan yaşlı veya emekli aylığı almıyor olmak,

Daha önce görev yapılan kamu kurumu veya kamu kuruluşundan disiplin cezası ile ayrılmamış olmak,

Alım yapılacak kadrolarına göre 35 veya 30 yaşından büyük olmamak.

BELEDİYE ZABITA MEMURU VE İTFAİYE ERİ ALIM ŞARTLARI

Belediyeler tarafından yapılacak zabıta memuru ve itfaiye eri alımları için ek şartlar bulunmaktadır. Erkeklerde 167 cm, kadınlarda 160 cm boyundan kısa olmamak, yapılacak sınav tarihi itibarıyla 30 yaşından gün almamış olmak, en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak ve itfaiye eri alımı için kapalı mekan fobisi olmamak gerekmektedir.

HANGİ KURUM KAÇ KPSS PUANIYLA MEMUR PERSONEL ALIMI YAPIYOR?

Belediyeler genelde 60 KPSS puanı ile, üniversiteler 50 KPSS puanı ile ve bakanlıklar 60-70 KPSS puanı ile memur alımı yapmaktadır. Düşük KPSS puanıyla memur personel alımı yapan bazı bakanlıklar ve kamu kurumları şu şekildedir:

Sağlık Bilimleri Üniversitesi: KPSS 50 puan ile 121 kontenjan. Son başvuru tarihi: 5 Ağustos 2024.

Adli Tıp Kurumu: KPSS şartı mevcut, 80 kontenjan. Son başvuru tarihi: 11 Ağustos 2024.

Hakkari Üniversitesi: KPSS 60 puan ile 22 kontenjan. Son başvuru tarihi: 9 Ağustos 2024.

TEİAŞ: KPSS 60 puan ile 240 kontenjan. Son başvuru tarihi: 9 Ağustos 2024.

GÜNCEL İLAN LİSTESİ

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ

KPSS Şartı: KPSS 50

Kontenjan Sayısı: 121

Son Başvuru Tarihi: 5 Ağustos 2024

ADLİ TIP KURUMU

KPSS Şartı: Var

Kontenjan Sayısı: 80

Son Başvuru Tarihi: 11 Ağustos 2024

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ

KPSS Şartı: KPSS 60

Kontenjan Sayısı: 22

Son Başvuru Tarihi: 9 Ağustos 2024

TEİAŞ

KPSS Şartı: KPSS 60

Kontenjan Sayısı: 240

Son Başvuru Tarihi: 9 Ağustos 2024





MEMUR ALIMLARINA BAŞVURULAR NEREDEN YAPILACAK?

2024 yılında kamuya memur alımlarına başvurular, ilgili kurumların internet siteleri ve ÖSYM üzerinden yapılmaktadır. Başvuru süreci hakkında detaylı bilgi almak ve başvuru yapmak için kurumların resmi web sitelerini ziyaret edebilirsiniz.

Ağustos 2024'te kamuya düşük KPSS puanı ile memur alımı yapmak isteyen adaylar için büyük bir fırsat sunuluyor. Başvuru şartlarını taşıyan adaylar, ilgili ilanlara başvurarak kamu kurum ve kuruluşlarında görev alabilirler. Detaylar ve başvuru süreçleri hakkında bilgi almak için ilgili kurumların web sitelerini ziyaret edebilirsiniz.

