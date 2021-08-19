İstanbul 31°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
1444.63
ALTIN
485.86
DOLAR
8.4835
STERLİN
11.5865
EURO
9.9529
Bilim Kurulu üyesinden 3'üncü doz açıklaması: İki doz Sinovac aşısı yeterli değil!
Son Dakika
Bilim Kurulu üyesinden 3'üncü doz...
Bilim Kurulu gündemine 18 yaş sınırını aldı! Ağustos sonuna kadar netleşecek..
Son Dakika
Bilim Kurulu gündemine 18 yaş...
Whatsapp, kullanıcıların merakla beklediği yeni özelliğini duyurdu!
Son Dakika
Whatsapp, kullanıcıların merakla beklediği yeni...
MEB'ten kritik karar! Temel eğitim uygulamasıyla not sistemi ortadan kalkıyor!
Son Dakika
MEB'ten kritik karar! Temel eğitim...

Kan donduran olay! Elinde sigarayla uyuyakalması canına mal oldu..

Bursa İnegöl'de tek yaşayan İbrahim Yazıcı (42) isimli bir kişi, elinde sigarayla uyuyakalınca evde yangın çıktı. Vücudunun büyük bölümü yaranan Yazıcı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

19 Ağustos 2021 Perşembe 14:00
Kan donduran olay! Elinde sigarayla uyuyakalması canına mal oldu..
Takip Et:

Bursa'nın İnegöl ilçesinde ailesinden ayrı yaşayan 42 yaşındaki İbrahim Yazıcı yaşadığı evde elinde sigara varken uyuması sonrası yangın çıkmasına neden oldu. Vücudunun büyük bir bölümü yanan ve ağır yaralanan Yazıcı'nın, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.


Olay, Geçtiğimiz akşam saat 21.00 sıralarında meydana geldi. İlçeye bağlı Yenice Mahallesinde yaşana olayda bir apartmanın giriş katında yaşayan İbrahim Yazıcı, iddialara göre sigara içtiği sırda birden uykuya daldı. Yazıcı’nın elinden yere düşen sigara yatağı tutuşturdu ve çıkan alevler önce perdelere sıçradı daha sonra da tüm evi sardı.

Evden duman geldiğini gören İbrahim Yazıcı'nın komşuları, hemen itfaiye ekiplerini aradı. Ekipler olay yerine gelene kadar apartman sakinleri Yazıcı'yı uyandırmaya çalıştılar. Kısa sürede olay yerinde olan itfaiye ekipleri bir taraftan yangına müdahale ederken diğer taraftan mahallelilerin yardım etmesiyle İbrahim Yazıcı'yı evden dışarı çıkardılar. Vücudunun büyük bir bölümünde 3'üncü derecede yanık oluşan Yazıcı, ağır yaralı olarak sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. İnegöl Devlet Hastanesi'nde ilk müdahalesi yapılan Yazıcı, daha sonra Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yanık ünitesine alınan İbrahim Yazıcı'nın, dün akşam saatlerinde hayatını kaybettiği öğrenildi.


Son Güncelleme: 19.08.2021 14:00
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
SigaraYangınBursaInegöl
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hakkari Şemdinli’de üç gündür devam eden yangın kontrol altına alınmak üzere
Hakkari Şemdinli’de üç gündür devam eden yangın kontrol altına alınmak üzere
Antalya'da genç kıza doktorundan skandal taciz!
Antalya'da genç kıza doktorundan skandal taciz!
Evine konuşmaya gelen eski eşini atletiyle boğarak öldürdü!
Evine konuşmaya gelen eski eşini atletiyle boğarak öldürdü!
Kontrolden çıkan İETT otobüsü durakta bekleyen bisikletlilere çarptı!
Kontrolden çıkan İETT otobüsü durakta bekleyen bisikletlilere çarptı!
Hakkari Şemdinli’deki yangın kontrol altına alındı
Hakkari Şemdinli’deki yangın kontrol altına alındı
Şok market 18 Ağustos indirimli ürünler kataloğu
Şok market 18 Ağustos indirimli ürünler kataloğu

Popüler Haberler

BİM, 10 Ağustos 2021 gününün aktüel ürünler kataloğunu açıkladı
Devletten destek! Gıda yardımı kolisi başvuruları nasıl yapılır? Koli kimlere veriliyor?
E-devlet sistemi üzerinden işsizlik maaşı başvurusu nasıl yapılır? İŞKUR işsizlik maaşı başvurusu
PTT 10 bin TL kredi ödemesi fırsatı sağlıyor
İşsizlik maaşından kimler yararlanabilmektedir? Esnaflar, işsizlik maaşı alabiliyor mu?
Orman yangınlarına duyarsız kalmayan Dilan Çiçek Deniz'den duygulandıran paylaşım!
Al birini vur ötekine! Seren Serengil'in sevgilisi Tohma'nın duyarsızlığı yok artık dedirtti!
Netflix John Delorean Otomotiv Efsanesi konusu nedir? Oyuncuları kimdir?
ATV İkimizin Sırrı dizisi ne zaman başlıyor?
Esra Erol yeni sezonda yeni bir formatla ekranlara dönmeye hazırlanıyor!
iOS 15 güncellemesini alacak olan iPhone modelleri belli oldu
A101 20.Yıl kutlama hediyesi mesajı doğru mu, gerçek mi? A101 20.yıl mesajı dolandırıcılığı
Formula 1 Avusturya Grand Prix 2021 S Sport 2 kanalından yayınlanıyor!
Disney+ Loki 2.sezon ne zaman yayınlanacak?
15/07 Şafak Vakti filmi konusu

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber ve Haberler Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.