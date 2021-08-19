Kan donduran olay! Elinde sigarayla uyuyakalması canına mal oldu..

Bursa'nın İnegöl ilçesinde ailesinden ayrı yaşayan 42 yaşındaki İbrahim Yazıcı yaşadığı evde elinde sigara varken uyuması sonrası yangın çıkmasına neden oldu. Vücudunun büyük bir bölümü yanan ve ağır yaralanan Yazıcı'nın, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.
Evden duman geldiğini gören İbrahim Yazıcı'nın komşuları, hemen itfaiye ekiplerini aradı. Ekipler olay yerine gelene kadar apartman sakinleri Yazıcı'yı uyandırmaya çalıştılar. Kısa sürede olay yerinde olan itfaiye ekipleri bir taraftan yangına müdahale ederken diğer taraftan mahallelilerin yardım etmesiyle İbrahim Yazıcı'yı evden dışarı çıkardılar. Vücudunun büyük bir bölümünde 3'üncü derecede yanık oluşan Yazıcı, ağır yaralı olarak sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. İnegöl Devlet Hastanesi'nde ilk müdahalesi yapılan Yazıcı, daha sonra Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yanık ünitesine alınan İbrahim Yazıcı'nın, dün akşam saatlerinde hayatını kaybettiği öğrenildi.