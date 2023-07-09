Kan grubunuza hemen bakın! Eğer buysa çok şanslısınız: Altından daha değerli

İnsan bedeni, hayati öneme sahip bir sıvı olan kan sayesinde çalışır. Kan, oksijen ve besin maddelerini taşıyarak vücuttaki organlara ve dokulara ulaştırır. Aynı zamanda enfeksiyonlarla mücadele eden bağışıklık sistemi hücrelerini içerir ve vücut sıcaklığının dengelenmesine yardımcı olur.

Dünya nüfusu yaklaşık olarak 8 milyar insanı kapsadığından, insanlar arasında farklı kan grupları bulunmaktadır. Genel olarak, dört ana kan grubu vardır: 0, A, B ve AB. Bu gruplar, Rh faktörü (+/-) ile birleşerek toplamda 8 farklı kan grubunu oluşturur.

Ancak, bu yaygın kan grupları dışında son derece nadir olan bir "altın kan" grubu da bulunmaktadır. Altın kan olarak adlandırılan bu grup, dünya genelinde yalnızca 43 kişide tespit edilmiştir. Altın kan grubu, Rh negatif olup, diğer kan gruplarından farklı özellikler gösterir. Bu nadir kan grubuyla ilgili daha fazla araştırma yapılması gerekmektedir çünkü henüz tam olarak anlaşılamamıştır.

Bu nadir kan grubuyla ilişkili donör kaynakları da sınırlıdır. İnsanlar genellikle kan bağışında bulunarak diğer insanlara hayat kurtarabilirler. Ancak, altın kan grubuna sahip kişilerin sayısı çok az olduğundan, bu gruptan uygun bir donör bulmak zor olabilir. Bu nedenle, altın kan grubu olan bireylerin kan bağışı yapmaları, potansiyel olarak yaşam kurtarıcı bir katkı sağlayabilir.



DÜNYADA SADECE 43 KİŞİDE VAR





Rhnull kan grubuna sahip olan kişiler, kan vermek için son derece değerlidirler. Çünkü Rh negatif kan gereksinimi olan hastalara uyumlu kan sağlayabilirler. Ancak, bu nadir kan grubuna sahip olmanın bazı zorlukları da vardır. Acil durumlarda uygun kan temin etmek zor olabilir ve genellikle yüksek maliyetlidir.

Bilimsel olarak Rhnull veya Rhesus negatif kan olarak adlandırılan altın kan grubu, kırmızı kan hücrelerindeki Rh faktörü adı verilen bir proteine sahip değildir. Bu protein, kanın pozitif veya negatif olup olmadığını belirlemek için kullanılır. Altın kan grubuna sahip kişilerin genlerinde bu proteini oluşturacak mutasyonlar yoktur veya eksiktir, bu yüzden bu proteinden yoksundurlar.

Altın kan, son derece nadir bir kan grubudur. Şu ana kadar dünya genelinde sadece 43 onaylı altın kan vakası bildirilmiştir. Bu, dünya nüfusunun çok küçük bir yüzdesine denk gelir, yaklaşık olarak yüzde 0,000007'lik bir orandır. Bilim insanları, altın kanın 6 milyonda bir görüldüğünü tahmin etmektedir. Nadirliği, bu kan grubunu diğerlerinden daha değerli hale getirmiştir.