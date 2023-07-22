Kan lekesi kabusunuz olmasın! Bu yöntemle tek seferde kurumuş kan lekesi çıkacak: Ev hanımlarının gizli formülü

Kurumuş kan lekesi en zor lekelerden biri olarak biliniyor. Ancak bu lekeyi dert etmeden doğal yöntemlerle kurtulabilirsiniz! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

KAN LEKESİNDEN KURTULMAK MÜMKÜN

Kuruyan kan lekesini çıkarmak çok zor gibi olsa da doğal yöntemlerle bu lekeden kurtulmak mümkün. Kıyafetlere bulaşan kan lekesini çıkarmak için limon suyundan faydalanabilirsiniz.





Limon suyu kan lekesinin olduğu yeri temizler. Kan lekesinin üstüne birkaç damla limon suyu damlatıp bekleterek su yardımıyla temizleyebilirsiniz. Bir diğer yöntem ise kurumuş kan lekesinin üstüne deterjan dökerek birkaç damla su eklemektir. Daha sonra fırça yardımıyla iyice fırçalayarak kuruyan kan lekesinden kurtulabilirsiniz.