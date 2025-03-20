Kapadokya'daki Peribacaları Karla Beyaza Büründü

Kapadokya, etkili kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı. Turistler, eşsiz manzarayı keşfediyor.

Yayın Tarihi: 20.03.2025 15:20
Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 15:31
Kapadokya'daki Peribacaları Karla Beyaza Büründü

Nevşehir'de 2 gündür devam eden etkili kar yağışı, turizm merkezi Kapadokya'daki peribacalarını beyaz bir örtüyle kapladı. Kar, bölgedeki tarihsel ve kültürel güzellikleri göz alıcı bir hale getirdi.

Kar altında kalan kayısı ve badem ağaçlarının açan çiçekleri, ilkbaharın gelişiyle birleşerek harika bir görüntü oluşturuyordu. UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan bölgedeki Uçhisar Kalesi çevresi ile Kılıçlar ve Güllüdere vadilerindeki peribacaları, bu eşsiz manzara ile ilgi çekiyor.

Bölgedeki yerli ve yabancı turistler, büyüleyici kar manzarasında fotoğraf çekerek, vadilerde yürüyüş yapma fırsatı buldu. Norveç'ten gelen turistlerden Peter Brox, bu eşsiz manzaranın kendisi için büyük bir sürpriz olduğunu belirtti. Brox, "Burada alışılmışın dışında yapılar var. İlk defa geliyorum ve karşılaştığım manzara gerçekten harika." ifadelerini kullandı.

Hindistanlı turist Depak Nath ise Türkiye'deki ilk deneyiminde güzel anılar biriktirdiğini vurguladı. Nath, "Sıcak hava balon turuna katılmayı çok istiyor olmama rağmen hava şartlarından dolayı tur iptal oldu. Kapadokya, ülkemde yaşadığım yere göre çok soğuk ama bu havanın tadını çıkarıyoruz." diye konuştu.

Bu arada, bölgede turistlere yönelik düzenlenen sıcak hava balon turları, 17 Mart'tan bu yana olumsuz hava şartları nedeniyle yarın da gerçekleştirilemeyecek.

Nevşehir'de 2 gündür etkili olan kar yağışı sonrasında, turizm merkezi Kapadokya'daki peribacaları...

Nevşehir'de 2 gündür etkili olan kar yağışı sonrasında, turizm merkezi Kapadokya'daki peribacaları beyaz örtüyle kaplandı. Kar nedeniyle tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerin beyaza büründüğü bölgede, ilkbaharın gelişiyle vadilerde açan kayısı ve badem ağaçlarının çiçekleri de kar altında kaldı.

Nevşehir'de 2 gündür etkili olan kar yağışı sonrasında, turizm merkezi Kapadokya'daki peribacaları...

Nevşehir'de 2 gündür etkili olan kar yağışı sonrasında, turizm merkezi Kapadokya'daki peribacaları beyaz örtüyle kaplandı. Kar nedeniyle tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerin beyaza büründüğü bölgede, ilkbaharın gelişiyle vadilerde açan kayısı ve badem ağaçlarının çiçekleri de kar altında kaldı.

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