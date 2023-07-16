Kapıyı pencereyi kapatın, dışarı çıkmayın! Ceviz büyüklüğünde dolu yağacak

Meteoroloji'den gelen dolu uyarısıyla birlikte Türkiye'de tatil planları yapanlara kötü haber geldi. Balkanlar'dan gelecek olan soğuk hava sistemi nedeniyle o tarihte yumruk büyüklüğünde dolu yağışı bekleniyor. Meteoroloji yetkilileri, hava durumunda beklenmedik aksiyonların yaşanabileceğini vurgularken, vatandaşlara pencerelerden uzak durmaları konusunda uyarıda bulundu.





Sıcak havaların insanları zorladığı bu dönemde, Meteoroloji tarafından yapılan dolu uyarısı dikkat çekti. Meteoroloji yetkilileri, özellikle belirli illerde dolu yağışı beklendiğini ve halkın dikkatli olması gerektiğini belirtti. Verilen tarihlerde plan yapmaktan kaçınılması gerektiği vurgulanırken, hava durumuyla ilgili gelişmelerin takip edilmesi önerildi.

Balkanlar'dan gelecek olan soğuk hava sistemi, Türkiye'yi etkisi altına alacak ve dolu yağışına neden olacak. Perşembe ve Cuma günleri Balkanlar'da yerel olarak yumruk büyüklüğünde dolu yağışının beklendiği bildirildi. Ayrıca, Cuma günü sınır hattında Edirne civarında 40-41 derece sıcaklıkta dolu görülebileceği belirtildi. Meteoroloji yetkilileri, aşırı ısınan havanın beklenmedik etkiler yaratabileceği ve sınır hattının da yakından takip edileceği konusunda uyarıda bulundu.





Bu dolu uyarısıyla birlikte, halkın güvenliği ve sağlığı ön planda tutulmalıdır. Vatandaşlar, önlem alarak pencerelerden uzak durmalı ve gerekli tedbirleri almalıdır. Hava durumuyla ilgili yapılan güncellemelerin takip edilmesi önemlidir.