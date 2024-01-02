Kar yağışları Türkiye'ye geliyor. Ocak ayında kar için hazırlıklı olun!

Türkiye’yi Kar Fırtınası Vuracak! 11-18 Ocak Arası Kışlık Kıyafetlerinizi Hazırlayın! Çok Şiddetli Geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün Türkiye’nin batı ve iç kesimlerinde yağışlı havanın başlayacağını duyurdu. Yağışların Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde etkili olacağı, İstanbul, Ankara ve İzmir’in de yağışlı olacağı bildirildi. Gece saatlerinde ise bazı bölgelerde kar yağışı olacağı tahmin ediliyor. Antalya, Osmaniye ve Hatay için ise sel tehlikesine karşı uyarı yapıldı.

Türkiye’nin Batı ve İç Kesimleri Yağışlı Hava ile Tanışacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son verilerine göre, bugün Türkiye’nin batı ve iç kesimleri yağışlı havanın etkisi altına girecek. Marmara’nın batısı, Güney ve Kıyı Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz’in batı kesimlerinde yağmur ve sağanak yağış olacak. Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun batı kesimlerinde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı görülecek.

Ülkemizin geri kalan kesimleri ise parçalı ve çok bulutlu olacak. Hava sıcaklığı ülke genelinde değişiklik göstermeyecek, mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

Gece Saatlerinde Kar Yağışı Olacak

Yağmur ve sağanak yağış, gece saatlerinde Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun batı kesimleri ve Erzurum çevrelerinde kar yağışına dönüşecek. Kar yağışının yüksek kesimlerde yoğun olması bekleniyor. Antalya’nın doğusunda sabah, Osmaniye ve Hatay’ın sahil kesimlerinde gece saatlerinde yağışlar kuvvetli olacak. Sel baskını ve su taşkını riskine karşı tedbirli olunması gerekiyor. Marmara, iç ve doğu bölgelerde sabah ve gece saatlerinde sis ve pus oluşacak, bazı yerlerde görüş mesafesi düşecek.

Bölgelere Göre Hava Durumu

MARMARA

Bölgede bulutlu hava var, Çanakkale ve Balıkesir’in güney kesimleri ile bölge genelinde zaman zaman yağmur ve sağanak olacak. Sabah saatlerinde bölge genelinde sis ve pus görülecek, bazı yerlerde çok yoğun olacak.

EGE

Bölgede bulutlu hava hakim, zaman zaman yağmur ve sağanak olacak. Sabah saatlerinde iç kesimlerde sis ve pus oluşacak, bazı yerlerde çok yoğunlaşacak.

AKDENİZ

Bölgede bulutlu hava hakim, Batı ve Orta Akdeniz ile Adana çevrelerinde zaman zaman sağanak olacak. Bu gece saatlerinde Antalya’nın doğusunda yağışlar kuvvetli olacak. Sabah saatlerinde iç kesimlerde sis ve pus görülecek, bazı yerlerde çok yoğun olacak.

İÇ ANADOLU

Bölgede bulutlu hava hakim, bölge genelinde zaman zaman hafif yağmur ve sağanak olacak. Sabah saatlerinde bölge genelinde sis ve pus görülecek, bazı yerlerde çok yoğunlaşacak.

BATI KARADENİZ

Bölgede bulutlu hava var, batısı ve bölge genelinde zaman zaman yağmur olacak. Sabah saatlerinde iç kesimlerde sis ve pus var, bazı yerlerde çok yoğun.

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Bölgede bulutlu hava var, Orta Karadeniz bölümünde zaman zaman hafif yağmur ve sağanak olacak. Sabah saatlerinde iç kesimlerde sis ve pus görülecek, bazı yerlerde çok yoğunlaşacak.

DOĞU ANADOLU

Bölgede bulutlar az, arada parçalı olacak. Sabah saatlerinde bölge genelinde sis ve pus var, bazı yerlerde çok yoğun.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Bölgede bulutlar seyrek, arada parçalı olacak. Sabah saatlerinde bölge genelinde sis ve pus oluşacak, bazı yerlerde çok yoğun.