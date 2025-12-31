Karabacak'tan Beylikova Personeline 2026 Yeni Yıl Kutlaması ve Hediyeler

Eskişehir Beylikova Belediye Başkanı Hakan Karabacak, kurum bünyesinde görev yapan personelle bir araya gelerek 2026 yılını birlikte karşıladı ve çeşitli yılbaşı hediyeleri verdi.

Değerlendirme, hedefler ve teşekkür

Program samimi bir atmosferde gerçekleştirildi. Başkan Karabacak, toplantıda geride kalan yılı değerlendirip yeni döneme ilişkin hedefler ve projeler hakkında personele bilgi verdi ve görüş alışverişinde bulundu.

Karabacak, ilçeye özveriyle hizmet eden tüm personele teşekkür ederek, yeni yılın sağlık, huzur ve başarı getirmesi temennisinde bulundu.

Hediyeler ve kurumsal dayanışma

Toplantının ardından belediye personeline yeni yıl dolayısıyla yılbaşı hediyeleri takdim edildi. Başkan Karabacak, bu anlamlı günde personelle hatıra fotoğrafları çektirerek birlik, beraberlik ve kurumsal dayanışma vurgusu yaptı.

