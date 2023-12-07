Karabiberi yemeğe değil çamaşır makinesine dökün! İlginç yöntem bakın makinenizde ne mucizeler yaratıyor!

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KARABİBERİN ÇAMAŞIR MAKİNESİNE FAYDALARI

Çamaşır makinesine karabiber eklediğinizde birçok faydasını göreceksiniz. Karabiber çamaşırlarda olan kötü kokuların giderilmesini sağlar. Antibakteriyel özelliği sayesinde çamaşırlarda olan bakterilerin öldürülmesine yardım eder. Karabiber çamaşırlarda olan lekelerin çıkmasına yardım eder. Çamaşırlardaki renklerin solmasını engeller ve parlak kalmalarını sağlar. Karabiberin temiz ve kuru bir kap içinde makineye eklenmesi gerekiyor. Karabiberin doğrudan çamaşırlara temas etmemesi gerekir. Bir çorapla ya da tülbentle kabı kapatabilirsiniz. Karabiberi bir çay kaşığı kadar kullanmanız yeterli olur. İçinde karabiber varken gerekli programı seçip makineyi çalıştırabilirsiniz. Ancak eğer alerjik bir bünyeniz varsa bu yöntemi kullanmanız önerilmiyor. Karabiber doğal antiseptik ve antibakteriyel özelliğe sahip olduğu için çamaşırların daha iyi temizlenmesine yardımcı olabilir. Karabiber içinde olan antioksidanlar sayesinde çamaşır renkleri daha uzun süre korunur ve parlak kalır.





Karabiber kötü kokuların giderilmesine yardım eder. Çamaşırların daha az mikroplu olmasını sağlar ancak astım ya da alerjik durumlarınız varsa karabiber kullanmamanız önerilir. Karabiber antimikrobiyal özellikleri sayesinde çamaşırlarda olan bakteri ve mikroplar öldürülebilir. Karabiber yağ gibi inatçı lekelerin çıkarılmasında etkilidir. Karabiber çamaşırların renklerini korur. Kimyasal temizlik ürünleri kullanmayı tercih etmiyorsanız doğal yöntem olan karabiberi tercih edebilirsiniz. Karabiberi çok fazla kullanırsanız çamaşırlarda kalıntı olabilir. Karabiberi doğru şekilde eklemek için çamaşır makinesinin kullanım kılavuzunu okuyabilirsiniz. Bütün karabiber taneleri kullanmanız gerekiyor, toz karabiber lekelenme yapabilir. Hassas kumaş için karabiber kullanmamanız gerekiyor. Karabiber eklemek için 1 çay kaşığı eklemeniz yeterli olacaktır, miktar fazla olduğu zaman çamaşırlarınızda lekelenme olabilir. Karabiberi çamaşır makinesine eklerken ince öğütülmüş formülünü tercih edebilirsiniz. Karabiberi makineye eklerken deterjanla karıştırmamanız gerekiyor. Çamaşır makinesi normal yıkama programında çalışırken karabiber eklerseniz iyi sonuç alabilirsiniz. Karabiber ekledikten sonra ön yıkama yapmanıza gerek yoktur. Karabiber eklerken gereksiz dağılma ya da lekeleme yaşamamak için talimatları dikkatlice okumanız gerekir.