Karabük'te Öğrencilere Müzik Eşliğinde Moral Desteği

Karabük'te vize haftasında sınavlara giden üniversite öğrencilerine destek olmak amacıyla otobüste bir müzik dinletisi düzenlendi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki gönüllü müzik ekibi, Karabük Üniversitesi'nde vize sınavlarına hazırlanan öğrencilere moral vermek için sürpriz bir etkinlik gerçekleştirdi.

Ekip, Soğuksu Kız Öğrenci Yurdu’ndan üniversiteye doğru giden öğrencilerin bindiği otobüste, yol boyunca motivasyonu artırmak için eğlenceli şarkıları seslendirdi. Öğrenciler, bu sürpriz karşısında hem şaşkınlık hem de sevinç yaşadı. Bazı öğrenciler, müziğe eşlik ederek keyifli anlar yaşarken, diğerleri ise bu beklenmedik jestin tadını çıkardı.

Bu tür etkinliklerle öğrencilerin vize stresinin azaltılması ve sosyal destek sağlanması hedefleniyor. Karabük’te gerçekleştirilen bu müzik dinletisi, gençlere moral kaynağı oldu ve birlikte güzel bir deneyim yaşadılar.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.