Karabük'te Jandarma Ekipleri Hayvanların Güvenli Geçişine Yardımcı Oldu

Jandarma Ekipleri Hayvanların Güvenli Geçişine Yardımcı Oldu

Karabük Eflani-Pınarbaşı kara yolunda devriye gezen jandarma ekipleri, büyükbaş ve küçükbaş hayvanların yer aldığı sürünün yoldan geçmeye çalıştığını fark edince ekip aracıyla trafiği kontrollü kapattı. Ekipler, hayvanların güvenli şekilde geçişinin ardından trafiği normale çevirdi. Sürünün sahibi jandarma ekibine teşekkür etti. Sürünün yoldan geçişi bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi.