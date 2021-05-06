Karantina yurdunun 12.'inci katından kaçmak isterken yere çakıldı!

İstanbul Maltepe Cezaevi'nde hükümlü olan ve tahliye edildikten sonra bir süre koronavirüs karantinasında kalma zorunluğu için aynı ilçede bulunan yurda yerleştirilen Pakistan uyruklu Ali Muhtar isimli bir kişi karantinadan kaçmak isterken feci şekilde can verdi.
Yaklaşık 25 metre yükseklikten aşağıdaki beton zemine çakılan Muhtar, kanlar içinde kalırken durum hemen sağlık ve polis ekiplerine ihbar edildi. İhbarın hemen ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ali Muhtar'ın olay anından hayatını kaybettiğini belirlerken, savcılık incelemesinin ardından Muhtar'ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.
Son Güncelleme: 06.05.2021 09:21