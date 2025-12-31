Karapınar'da Yılın Son Günü Kar Yağışı İlçeyi Beyaza Bürüdü

Konya’nın Karapınar ilçesinde yılın son günü başlayan kar yağışı, kısa sürede ilçe merkezini beyaz örtüyle kapladı. Sabah saatlerinde başlayan yağmurun yerini kar yağışına bırakmasıyla etkisini artıran yağış, vatandaşlar tarafından sevinçle karşılandı.

Vatandaşlar ve çiftçiler sevinçli

Özellikle çocuklar karın tadını çıkarırken, bölge çiftçileri yağan karın tarımsal verime olumlu yansıyacağını belirtti. Çiftçiler, karın toprağa bereket getireceğini ve önümüzdeki dönemde verimde artış sağlayacağını vurguladı. Bu kapsamda bazı çiftçiler, "Bu kar, hem tarım için hem de içme suyu için çok önemli. Yeni yılın bol yağışlı geçmesini diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Karla mücadele ve ulaşım önlemleri

Belediye ekipleri ve karayolları ekipleri, kar yağışının ardından ilçe genelinde karla mücadele çalışmalarına hızlıca başladı. Yolların açık tutulması ve ulaşımın aksamaması için aralıksız çalışan ekipler, vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Kar yağışıyla gelen beyaz örtü, hem sokaklara hem de tarım alanlarına farklı bir manzara kazandırırken, yetkililer çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

