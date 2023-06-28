Karavanda yaşamak isteyenler! Aylık gideri ağızları açık bıraktı

Başarılı iş kadını Asıltürkmen, ev almak yerine karavanla yaşamayı tercih ettiğini açıkladı. Türkiye'deki karavancıların genellikle küçük ve kapalı gruplar olduğunu belirten Asıltürkmen, karavanda kadın olmanın nasıl bir deneyim olduğunu anlatan kimsenin olmadığını söyledi. Önceleri daracık alanda temizlik ve iş yükünün artacağından endişe ettiği için ev almak fikrini tercih ettiğini ifade eden Asıltürkmen, ancak ailesinin "Karavan alalım!" ısrarına iki yıl kadar dayanabildiğini dile getirdi.





Karavan yerine motokaravan satın alarak ev bütçesine yakın bir maliyetle seyahat etmeyi seçen Asıltürkmen, karavan yaşamının zorluklarını ve keyiflerini paylaştı. Türkiye içinde 270 binden fazla kilometre yolculuk yaparak henüz görmedikleri yerler olduğunu belirten Asıltürkmen, öncelikle ülkesini keşfetmek ve daha sonra karavanlarıyla yurtdışına çıkmak istediğini söyledi.

Karavanların fiyatlarının donanım ve kaliteye bağlı olarak değiştiğini belirten Asıltürkmen, 150 bin TL'den başlayıp milyonlara kadar çıkabilen bir fiyat skalası olduğunu ifade etti. Kendisinin kullandığı İtalyan yapımı ithal karavanın bugün yaklaşık 600 bin TL değerinde olduğunu belirten Asıltürkmen, daha uygun maliyetli seçeneklerle de karavan yaşamına adım atılabileceğini vurguladı.

Asıltürkmen, ev yerine karavanla yaşamanın aileler arasında popüler bir hayal olduğunu söyledi. Deprem felaketi ve pandemi süreciyle birlikte karavana olan ilginin arttığını belirten Asıltürkmen, karavanda tam donanımlı yaşamayı tercih ederek kamp alanlarına bağımlı olmadan özgür bir kamp deneyimi yaşamayı hedeflediklerini dile getirdi. Karavanlarının dışarıdan elektriğe bağlı kalmadan kullanılabilecek şekilde tasarlandığını ve bütçelerinin bir ev bütçesiyle yaklaşık aynı olduğunu ifade eden Asıltürkmen, 12 yıldır devam eden karavan maceralarının keyifle sürdüğünü belirtti.