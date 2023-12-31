Karayolları Genel Müdürlüğü binlerce boş kadro açtı! İş arayanlar bu iki şart uysa yeter

Karayolları Genel Müdürlüğü, 26 Aralık 2023 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan duyuru ile 1334 dolu/boş kadro ihdasını kamuoyu ile paylaştı. Cumhurbaşkanı tarafından onaylanan bu gelişme, ülkenin yol ve ulaşım altyapısında önemli değişikliklere işaret ediyor. İşte detaylar...

Karayolları Genel Müdürlüğü binlerce boş kadro açtı! İş arayanlar bu iki şart uysa yeter
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Ülkemizin ulaşım sektöründeki önemli kurumlarından biri olan Karayolları Genel Müdürlüğü, 26 Aralık 2023 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bir duyuru ile gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla gerçekleştirilen bu önemli adım, Karayolları Genel Müdürlüğü bünyesinde 1334 dolu/boş kadro ihdasını içeriyor.

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Ülkemizin ulaşım altyapısını güçlendirmeyi amaçlayan Cumhurbaşkanı Kararnamesi, 26 Kasım 2023 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak resmiyet kazandı. Bu kapsamda, Karayolları Genel Müdürlüğü, hem taşra birimleri hem de merkez teşkilatı için toplamda 1334 kadro ihdas edildiğini duyurdu.

İhdas edilen bu kadroların, Karayolları Genel Müdürlüğü'nün faaliyetlerini daha etkin bir şekilde sürdürmesine ve ülkenin ulaşım altyapısını güçlendirmesine yönelik olduğu belirtiliyor. Bu adımın, Karayolları Genel Müdürlüğü'nün personel alım süreçlerine de ivme kazandırması bekleniyor.

KGM tarafından açıklanan 1334 Dolu/Boş Kadro İhdası kontenjanları, ilgili personel alım ilanları ile birlikte kamuoyuna duyurulacak. Başvuru tarihlerinin henüz belirlenmediği ancak ilanların yakın zamanda beklenildiği belirtiliyor.

Bu kritik gelişmeler, ülkenin ulaşım sektöründeki güncellemeleri ve yenilikleri yakından takip edenler için büyük önem taşıyor. Karayolları Genel Müdürlüğü'nün kadro artışıyla birlikte daha etkin bir şekilde hizmet vermesi ve yeni projelerin hayata geçirilmesi, ülke genelinde olumlu yankı bulması bekleniyor. Kamuoyu, 1334 Dolu/Boş Kadro İhdası'nın detaylarını ve başvuru süreçlerini merakla bekliyor.

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