Karpuz alırken bu püf noktalarına dikkat! Kelek çıkma ihtimali kalmayacak
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Havaların ısınmasıyla beraber ferahlatan meyve karpuz lezzetli ve olgunlaşmış olanlarını bulmak zor. Renginden boyutuna bakılarak belli başlı özellikler üzerinden olgun karpuz bulmak oldukça basit. İyi karpuz seçerken nelere dikkat edilmesi gerektiği haberimizde.
Yaz aylarının gelmesiyle beraber sofraların olmazsa olmazı olan karpuz faydaları saymakla bitmiyor. Ülkemizde ve dünya genelinde 1200'den fazla çeşidi olan bu meyvenin yüzde 90'ı sudan oluşuyor. Yaz sıcaklarına vücuttaki su ihtiyaçlarının karşılanmasında büyük önemi olur.
Karpuz seçerken dikkat edilmesi gerekenler dikkatleri çekti. Karpuzun üzerindeki çatlaklara bakılarak örümcek ağına benzeyen bu çatlaklar, karpuzun lezzetli olduğunu gösterir. Karpuzun büyüklüğüne aldanılmaması gerektiğine vurgu yapılarak ağırlı ve boyutuna göre uygun denge sağlaması gerekir. Karpuzun sapları eğer kurumuşsa olgun ve tatlı olduğunu gösterir. Bu durum ise karpuzun kalitesini gösterir.
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