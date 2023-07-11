  1. Anasayfa

  2. Yaşam

  3. Karpuz alırken bu püf noktalarına dikkat! Kelek çıkma ihtimali kalmayacak

Karpuz alırken bu püf noktalarına dikkat! Kelek çıkma ihtimali kalmayacak

Yayınlanma:
Karpuz alırken bu püf noktalarına dikkat! Kelek çıkma ihtimali kalmayacak
Havaların ısınmasıyla beraber ferahlatan meyve karpuz lezzetli ve olgunlaşmış olanlarını bulmak zor. Renginden boyutuna bakılarak belli başlı özellikler üzerinden olgun karpuz bulmak oldukça basit. İyi karpuz seçerken nelere dikkat edilmesi gerektiği haberimizde.

Yaz aylarının gelmesiyle beraber sofraların olmazsa olmazı olan karpuz faydaları saymakla bitmiyor. Ülkemizde ve dünya genelinde 1200'den fazla çeşidi olan bu meyvenin yüzde 90'ı sudan oluşuyor. Yaz sıcaklarına vücuttaki su ihtiyaçlarının karşılanmasında büyük önemi olur.

karpuz seçerken dikkat edilmesi gerekenler

Karpuz seçerken dikkat edilmesi gerekenler dikkatleri çekti. Karpuzun üzerindeki çatlaklara bakılarak örümcek ağına benzeyen bu çatlaklar, karpuzun lezzetli olduğunu gösterir. Karpuzun büyüklüğüne aldanılmaması gerektiğine vurgu yapılarak ağırlı ve boyutuna göre uygun denge sağlaması gerekir. Karpuzun sapları eğer kurumuşsa olgun ve tatlı olduğunu gösterir. Bu durum ise karpuzun kalitesini gösterir. 

Yaşam
Kavun çekirdeklerini sakın çöpe atmayın! İşte hiç bilinmeyen 5 faydası
Kavun çekirdeklerini sakın çöpe atmayın! İşte hiç bilinmeyen 5 faydası
Klima kullananlar dikkat! Elektrik faturasındaki bu detay çileden çıkaracak
Klima kullananlar dikkat! Elektrik faturasındaki bu detay çileden çıkaracak
Denize girmeden önce iki kez düşünün! Ölüme neden oluyor: Uyarı yapıldı
Denize girmeden önce iki kez düşünün! Ölüme neden oluyor: Uyarı yapıldı
Tapuda yeni dönem resmen başladı! Tapu devri yaparken bu detaylara dikkat
Tapuda yeni dönem resmen başladı! Tapu devri yaparken bu detaylara dikkat
Bekçi maaşı 26 bin TL'ye çıkınca bankacılar bakın ne yaptı! Bu kadarı kimsenin aklına gelmezdi
Bekçi maaşı 26 bin TL'ye çıkınca bankacılar bakın ne yaptı! Bu kadarı kimsenin aklına gelmezdi
O ilde korku ve panik yaşandı! Zehri ile anında öldürüyor: Eğer görürseniz...
O ilde korku ve panik yaşandı! Zehri ile anında öldürüyor: Eğer görürseniz...
Bu yöntemle kirpikleriniz ok gibi olacak! Sadece 7 gün boyunca bu kürü uygulayın
Bu yöntemle kirpikleriniz ok gibi olacak! Sadece 7 gün boyunca bu kürü uygulayın