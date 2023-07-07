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Kars, Bolu, Eskişehir ve o illere duyuruldu! Temmuz ayında buz gibi soğuklar geliyor

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Kars, Bolu, Eskişehir ve o illere duyuruldu! Temmuz ayında buz gibi soğuklar geliyor
Son dönemde Türkiye genelinde sıcaklıkların artmasıyla birlikte bazı illerde sağanak ve gök gürültülü yağışlar yaşanmıştır. Bu yağışlar, sıcaklıkların yükselmesine rağmen hala bazı bölgelerde etkisini sürdürmektedir. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) ise bu durumla ilgili uyarılarını sürdürmektedir. İşte ayrıntılar...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 5 Temmuz Çarşamba günü için hava durumu raporunu yayınladı. Rapora göre, bazı illerde yerel sağanak yağışlar bekleniyor.

Marmara Bölgesi'nde genel olarak yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar beklenmektedir. Bilecik çevreleri, Sakarya'nın güneyi ve Bursa'nın doğusunda bu yağışlar daha belirgin olacaktır. Bursa'da öğle saatlerinden sonra doğu kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecektir. Diğer saatlerde az bulutlu ve açık bir hava beklenmektedir. Edirne'de parçalı ve az bulutlu bir hava hakim olacakken, İstanbul'da az bulutlu ve açık bir hava öngörülmektedir. Kocaeli'de ise parçalı ve az bulutlu bir hava tahmin edilmektedir. Bu bilgilere göre, Marmara Bölgesi genelinde yağışlı hava koşullarına hazırlıklı olmak ve güncel hava durumu bildirimlerini takip etmek önemlidir.

Bu verilere göre, belirtilen illerde yerel sağanak yağışlar yaşanabileceği, diğer bölgelerde ise genel olarak az bulutlu ve açık bir hava hakim olacağı tahmin edilmektedir.

DİĞER BÖLGELERDE HAVA DURUMU

hava durumu

Ege Bölgesi: Az bulutlu ve açık hava. Kütahya'da öğleden sonra yerel sağanak yağışlı.

İç Anadolu Bölgesi: Parçalı bulutlu. Eskişehir'de öğleden sonra kısa süreli sağanak yağışlı.

Batı Karadeniz: Bolu'da yerel sağanak yağışlı.

Doğu Anadolu Bölgesi: Kars, Ardahan ve Erzurum'da yerel sağanak yağışlı.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Az bulutlu ve açık hava.Bu bilgiler, MGM'nin hava durumu tahminlerine dayanmaktadır. Vatandaşların, güncel hava durumu bilgilerini ve uyarıları takip etmeleri önemlidir. Özellikle sağanak yağışların etkisi altında olan bölgelerde dikkatli olunması ve gerekli tedbirlerin alınması önerilmektedir.

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