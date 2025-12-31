DOLAR
Kars’ta Yoğun Kar Yağışı: Vatandaşlar Halay Çekti

Kars, 2025 yılının son gününde yoğun kar yağışı altında kaldı; vatandaşlar Kars Kalesi ve Bedesten Bölgesi'nde halay çekerek karın keyfini çıkardı.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 16:25
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 16:27
Kars, 2025 yılının son günü yoğun kar yağışı altında geçti. Hafta başından itibaren etkisini artıran kar, kenti adeta "beyaz gelinliğiyle" süslerken sokaklar beyaza büründü.

Meteoroloji uyarısı ve etkiler

Meteoroloji 16. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan yoğun kar yağışı uyarısının ardından kent genelinde kar yağışı etkisini artırdı. Özellikle yüksek kesimlerde karla birlikte tipi etkili olurken, yapılan açıklamada kar yağışının yarında etkisini sürdüreceği belirtildi.

Kale ve Bedesten Bölgesi'nde kar coşkusu

Kars Kalesi çevresini gezen vatandaşlar, tarihi doku ile kar örtüsünün oluşturduğu manzarayı beğendiklerini ifade etti. Kalenin altında bulunan Bedesten Bölgesi'ne gelen vatandaşlar, sevdikleriyle birlikte karın keyfini çıkardı; bazıları ise çalan müzik eşliğinde halay çekti ve oynadı.

Kent merkezinde kar yağışı etkisini sürdürürken, halk yılın son gününü kar altında kutlamaya devam etti.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

