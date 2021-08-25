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Kartal'da 2 gün önce ailesini katleden zanlı, olaya intihar süsü verdi

İstanbul'un Kartal ilçesinde yaşayan Azime Özcan ile kızı Yasemin Özcan, evlerinde ölü olarak bulundu. Evden gelen kötü kokular üzerine komşularının bulduğu anne kızın iki gün önce öldükleri anlaşılırken cinayeti işleyen kişinin Azime Özcan'ın oğlu Ahmet Özcan'ın olaya intihar süsü verirken yakalandığı öğrenildi.

25 Ağustos 2021 Çarşamba 10:46
Kartal'da 2 gün önce ailesini katleden zanlı, olaya intihar süsü verdi
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İstanbul Kartal'da bulunan Atalar Mahallesinde ikamet eden Özcan ailesi bir cinayete kurban gitti. Cinayet işleyen kişinin ise evin oğlu olduğu öne sürüldü.

Olay dün akşam saat 21.30 sıralarında meydana geldi. 5 katlı bir binanın 3'üncü katında meydana gelen olay öncesi apartman sakinler daireden gelen kötü kokuları fark etti. Hemen polisi arayan apartman sakinleri polisin eve gelmesini bekledi. O sırada polise yapılan bir ihbar aynı adresi gösterirken ekipler aynı adrese doğru yola çıktı.


Polis ekipleri, eve girdiklerinde Azime Özcan ile kızı Yasemin Özcan'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Cinayeti işleyen kişinin ise evin oğlu Ahmet Özcan olduğundan şüphelenildi. 

Özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Ahmet Özcan'ın iddialara göre 2 gün önce annesi Azime Özcan ve kardeşi Yasemin Özcan'ı bıçaklayarak öldürdüğü ve daha sonra evden ayrılan Ahmet Özcan iki gün sonra eve tekrar geldiği cinayette kullandığı bıçağı da ölen kız kardeşinin eline tutuşturduğu öğrenildi. Olaya intihar süsü vermek isteyen Ahmet Özcan'ın polisi aradığı ve ihbarda bulunduğu söylenildi.

Polisler tutarsız konuşma fark ettiği Ahmet Özcan'dan şüphelendi ve ifadesini almak için Kartal Asayiş Büro Amirliği'ne götürdüler. Burada sorguya alınan Özcan'ın, cinayeti itiraf ettiği bildirilirken anne ve kızın cansız bedenleri ise olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarını tamamlaması sonrası otopsi yapılması için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.


Son Güncelleme: 25.08.2021 10:46
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Anahtar Kelimeler:
IstanbulKadın CinayetiKartalAzime özcanYasemin özcan
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