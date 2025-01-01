Kartalkaya'da 2025'e Kayakla Merhaba

Kartalkaya'da Yeni Yıl Kayak Keyfi

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartalkaya Kayak Merkezi, 2025'in ilk gününde tatilcilerin akınına uğradı. Bolu Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alan bu popüler mekan, İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlerin arasında stratejik bir konumda bulunuyor.

Tatilciler Yeni Yıla Coşkuyla Girdi

Yerli ve yabancı ziyaretçiler, yeni yılı kutlamak üzere Kartalkaya'da bir araya geldi. Yapay karlama sayesinde pistlerde oluşan 1 metreyi bulan kar kalınlığı, kayak ve snowboard severler için mükemmel bir ortam sundu. 2025'in ilk gününde tatilciler, kayak yaparak ve keyifli anılar biriktirerek yeni yılı karşılamanın tadını çıkardı.

Yüksek Yatak Kapasitesi ile Hareketli Bir Sezon

Kartalkaya Kayak Merkezi, 2 bin yatak kapasiteli 5 otel ile misafirlerini ağırlıyor. Hafta sonları %95'e ulaşan doluluk oranları, kış turizminin canlılığını gösteriyor. Günübirlik tatilcilerin artması, bölgedeki hareketliliği ve ekonomik canlılığı daha da artırıyor.