Kartalkaya'da Hafta Sonu Kayak Keyfi: Tatilcilerin Tercihi

Kartalkaya Kayak Merkezi, Hafta Sonu Tatilcilerin İlgi Odağı Oldu

Türkiye'nin en önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Kartalkaya Kayak Merkezi, geçtiğimiz hafta sonunda tatilcilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Köroğlu Dağı'nın zirvesinde yer alan bu popüler kayak merkezi, hem yerli hem de yabancı tatilcilerin tercihi haline geldi.

Tatilcilere 75 Kilometre Uzunluğunda Pist

Kartalkaya'da, toplam 2 bin yatak kapasitesine sahip 5 otel, bu yoğun ilgi karşısında %85 ila %90 doluluk oranı ile hizmet veriyor. Kar kalınlığının yapay karlama sayesinde 1 metreyi bulduğu bu alanda, tatilciler kayak ve snowboard yaparak keyifli anlar yaşadı.

Tüm bu olanaklarla birlikte, toplam 75 kilometre uzunluğundaki 25 pist, kayak tutkunlarına unutulmaz bir deneyim sundu.

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartalkaya Kayak Merkezi, hafta sonunda tatilcilerin ilgi odağı oldu.

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartalkaya Kayak Merkezi, hafta sonunda tatilcilerin ilgi odağı oldu.