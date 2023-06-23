Kaş İkizce Mahallesi'nde Orman Yangını
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Kaş İkizce Mahallesi'nde 14.15 sıralarında ormanlık alanda yangın başladı. Yangına Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler havadan ve karadan müdahalede bulunuyor. Ekipler, yangının daha geniş alana yayılmaması için çaba gösteriyor.
Kaş İkizce Mahallesi'nde Orman Yangını
14.15 sıralarında Kaş İkizce Mahallesi'nde ormanlık alanda yangın başladı. Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler havadan ve karadan müdahalede bulunuyor. Ekipler, yangının daha geniş alana yayılmaması için çaba gösteriyor.
Yaşam
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