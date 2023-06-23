Kaş İkizce Mahallesi'nde Orman Yangını

Kaş İkizce Mahallesi'nde 14.15 sıralarında ormanlık alanda yangın başladı. Yangına Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler havadan ve karadan müdahalede bulunuyor. Ekipler, yangının daha geniş alana yayılmaması için çaba gösteriyor.