Kaşık kaşık yediren enfes lezzet! Yedikçe yiyesiniz gelecek 10 dakika hazır tatlı tarifi

Yediden yetmişe herkesin seveceği bu tarif yiyenlerin beğenisini topluyor. Kaşık tatlısı için gerekli malzemeler ve yapılışında dikkat edilmesi gereken püf noktalar haberimizde.

MALZEMELER

1 litre süt

1 su bardağı un

1 su bardağı şeker

125 gram tereyağ

1 paket vanilin

Supangle için;

2,5 su bardağı süt

4 yemek kaşığı toz şeker

2 tepeleme kaşığı un

1,5 yemek kaşığı kakao

1 yumurta sarısı

60 gram bitter çikolata

Yarım su bardağı soğuk su





YAPILIŞI

Derin tencereye tereyağ alınır ve eritilmeye başlanır. Eriyen yağın üzerine un eklenerek kokusu çıkana kadar kavrulur. Pembeleşen unun üzerine süt eklenir topaklanmaması için durmadan karıştırılır. Süt kaynamaya başlarken şeker ilave edilir. Vanilya eklenir ve mikser ya da çırpıcı ile karıştırılarak soğumaya bırakılır. Borcamın içerisi ıslatılır ve muhallebi eklenir.

Supangle hazırlanırken tencereye tüm malzemeler eklenir karıştırılır ve altı yakılır. Kaynama noktasına gelinirken çikolata eklenir içerisine soğuk su alınıp kenara soğumaya bırakılır. Hazırlanan supangle muhallebinin üzerine dökülerek 2-4 saat dolapta dinlendirilir. Afiyet olsun.