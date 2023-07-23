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Kastamonu'nun Tosya İlçesinde Kaza: 2 Kişi Yaralandı

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Kastamonu'nun Tosya İlçesinde Kaza: 2 Kişi Yaralandı
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil bariyerlere çarptı ve 2 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından müdahale edildikten sonra hastaneye kaldırıldı.

Kaza Detayları

Kastamonu'nun Tosya ilçesi D100 karayolu Ortalıca köyü kavşağında meydana gelen kazada, bir otomobil bariyerlere çarptı. Kaza sonucunda otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

Olayın Gelişimi

Edinilen bilgilere göre, Ordu'ya giden bir ailenin yurtdışından döndüğü sırada sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti ve bariyerlere çarptı. Araç savrulduktan sonra yol kenarındaki tezgahlara çarparak durabildi.

Yaralıların Durumu

Kaza sonucunda 2 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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