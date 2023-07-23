Kastamonu'nun Tosya İlçesinde Kaza: 2 Kişi Yaralandı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil bariyerlere çarptı ve 2 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından müdahale edildikten sonra hastaneye kaldırıldı.