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Katya Apekisheva, 22. Gümüşlük Müzik Festivali'nde Büyüledi

Rus piyanist Katya Apekisheva, 22. Gümüşlük Müzik Festivali'nde izleyicilere unutulmaz bir konser deneyimi sundu.

Yayın Tarihi: 01.08.2025 14:50
Güncelleme Tarihi: 01.08.2025 14:50
Katya Apekisheva, 22. Gümüşlük Müzik Festivali'nde Büyüledi

22. Gümüşlük Müzik Festivali'nde Unutulmaz Anlar

Rus asıllı piyanist Katya Apekisheva, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın destekleriyle gerçekleştirilen 22. Gümüşlük Müzik Festivalinde sanatseverlerle buluştu. Gümüşlük Mahallesi'ndeki 25 asırlık tarihi taş ocağında performans sergileyen Apekisheva, izleyicilerden büyük ilgi gördü.

Ünlü Şeflerle Çalışmış Bir Virtüöz

Moskova doğumlu piyanist, dünya çapında ünlü şefler Simon Rattle, David Shallon, Jan Latham-Koenig ve Alexander Lazarev ile de işbirliği yapmış olmasıyla dikkat çekiyor. Performansı sırasında uzun süre ayakta alkışlanan Apekisheva, Leeds Uluslararası Piyano Yarışması ödülü sahibi olarak da tanınıyor.

Ayrıca, Londra Filarmoni, Halle, Moskova Filarmoni, Kudüs Senfoni, İngiliz Oda ve Kraliyet Filarmoni Orkestrası gibi prestijli orkestralarla sahne alma fırsatı bulmuş bir sanatçı olarak festivaldeki performansı izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.

Festivalin Devamı

22. Gümüşlük Müzik Festivali, dünyaca ünlü sanatçıların konserleriyle 9 Eylül'e kadar devam edecek. Sanatseverler, bu eşsiz etkinlikte yer almanın ve önde gelen sanatçıların performanslarını izleyerek müzik deneyimlerini zenginleştirmenin keyfini çıkaracaklar.

Rus asıllı piyanist Katya Apekisheva, Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleriyle düzenlenen 22....

Rus asıllı piyanist Katya Apekisheva, Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleriyle düzenlenen 22. Gümüşlük Müzik Festivali'nde sanatseverlerle buluştu.

Rus asıllı piyanist Katya Apekisheva, Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleriyle düzenlenen 22....

Rus asıllı piyanist Katya Apekisheva, Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleriyle düzenlenen 22. Gümüşlük Müzik Festivali'nde sanatseverlerle buluştu.

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