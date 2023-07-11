Kavun çekirdeklerini sakın çöpe atmayın! İşte hiç bilinmeyen 5 faydası

Önemsemeden attığımız kavun çekirdeklerinin faydaları açıklandı! Bu 5 şeye çok iyi geliyor! Tüm detaylar haberimizde.

KAVUN ÇEKİRDEĞİ FAYDALARI

Yaz günlerinin vazgeçilmez meyvelerinden kavunun birçok farklı faydası var. Kavun çekirdekleri besin bileşimleri sebebiyle kan basıncını düzenler. Kan basıncını düzenleyen potasyum için epey zengin bir kaynaktır. Potasyum ise kan akışını düzenleyerek kan basıncını düşürür ve yüksek tansiyonu olan insanlara iyi gelir. Kavun çekirdekleri içinde antioksidan ve omega 3 yağ asitleri vardır. Bu maddeler ise hafıza ve bilişsel işleve iyi gelir.





Kavun tohumlarında yer alan B vitamini ise beyin sağlığını iyileştirir ve güçlü bir hafıza sağlar. İçinde olan lif içeriğiyle günlük bağırsak hareketlerini sürdürebilmek ve kabızlığı ortadan kaldırmak için yardımcı olur. Aynı zamanda içindeki lif kan şekeri seviyesini değiştirerek tokluk hissi yaratır. Çekirdeklerin içinde olan besin bileşimleri kemik sağlığına iyi gelir. Kalsiyum, magnezyum, fosfor gibi kemik sağlığına iyi gelen mineraller için güçlü bir kaynaktır. Kalsiyum kemik sağlığına iyi gelir ve fosfor da kemiklerin güçlü ve esnek olmasını sağlar. Son olarak içinde olan A ve E vitaminleri sayesinde cilt ve saç sağlığına da iyi gelmesiyle bilinir. A vitamini cilt sağlığını desteklerken E vitamini cildin hasarlardan korunmasına yardımcı olur. Kuruyan kavun çekirdekleri biraz şekerle rondodan geçirilir. Daha sonra kaynayan suya eklenir ve beş dakika kaynatılır. Soğuduktan sonra buzdolabına kaldırılarak bir gün boyunca dinlendirildikten sonra tüketilebilir.