Kavurucu sıcaklar daha yeni başlıyor! Meteoroloji o günü işaret etti: Dışarı adım atan eriyecek

Son zamanlarda hava sıcaklıklarının artış göstermesiyle beraber vatandaşların sıcak havalarda nelere dikkat etmesi gerektiği yönünde uyarılar yapıldı. Uzmanlar tarafından yapılan açıklamalarda 27 Temmuz tarihinin altı çizildi.

27 TEMMUZ'A DİKKAT!

Meteoroloji uzmanları 'El Nino' sıcaklarına her fırsatta değinirken Temmuz ayında çöl sıcaklıklarının olacağı belirtildi. Sıcak hava dalgasının ne zamana kadar devam edeceği hakkında araştırmalar yapılırken uzman Kerem Ökten, sosyal medya hesabı üzerinden 27 Temmuz'a dikkat çekti. Batı bölgelerin tehlikeli sıcaklara maruz kalacağı bilgisini verdi.





ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

Hava sıcaklığının en yüksek olduğu saatler güneşin en tepede olduğu 11-16 saatleri arasıdır. Kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar için gerekli önlemlerin alınması gerekiyor. Hava sıcaklıkları için bol sıvı tüketimi yapıp, serin kıyafetler giyilmesi öneriliyor.

HAVA SICAKLIKLARI

Ankara: 32-36°C

İstanbul: 32-35°C

İzmir: 37-38°C

Edirne: 38-41°C

Çanakkale: 34-40°C

Muğla: 39-41°C

Adana: 35-37°C

Antalya: 39-41°C

Kayseri: 31-34°C