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Kavurucu sıcaklara paydos! Bu illerde yaşayanlar yağmurlukları, şemsiyeleri çıkarsın

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Kavurucu sıcaklara paydos! Bu illerde yaşayanlar yağmurlukları, şemsiyeleri çıkarsın
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından kavurucu sıcaklar için açıklama geldi. Fırtına uyarısı geldi. Hangi iller için fırtına uyarısı verildi? Tüm detaylar haberimizde.

Yaz ayında yaşanan kavurucu sıcakar insanları oldukça bunaltmaya başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden açıklama gecikmeden geldi. 9 il için uyarıda bulunuldu. Hangi illerde sarı alarm uyarısı verildi? Merak edilen detaylar haberimizde.

BUNALTICI SICAKLARA SON!

Afrika ülkesi sıcakları sonrasında Karadeniz Bölgesi için uyarı Meteoroloji Genel Müdürüğü'nden geldi. 9 şehir için sarı alarm uyarısında bulunuldu. Fırtına uyarısında bulunuldu.Sıcak hava

9 il için sağanak yağış uyarısında bulunuldu. Bu iller açıklandı. Zonguldak, Düzce, Bartın, Bolu, Karabük, Kastamonu, Artvin, Rize, Trabzon çevrelerinde sağanak kuvvetli yağış ve rüzgar görülmesi yönünde tahminlerde bulunulmuştur.

MGM uyarısını şu şekilde yapmıştır: "Doğu Karadeniz Bölgesi'nde beklenilen sağanak gök gürültülü yağışların yanında rüzgar eşlik edecektir. Cuma günü ilk saatler sonrasında Rize, Trabzon, Artvin ili kuzeyinde sel ve kuvvetli rüzgar olumsuz hava şartları görülmesi beklenmektedir. Tedbirli ve dikkati olunması açısında uyarıda bulunuldu. Cuma öğle vakitlerinde olumsuz hava olaylarının etkisinin sona ermesi beklenmektedir.''

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