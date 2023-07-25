Kavurucu sıcaklara yağmur molası! O iller güneşle değil sağanakla mücadele edecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, yurdun kuzey ve iç kesimleri, doğu Marmara, batı ve orta Karadeniz, doğu Karadeniz kıyıları, kuzeydoğu Anadolu, Artvin, Sivas, Yozgat, Çankırı, Ankara'nın kuzey ilçeleri ve Eskişehir'in parçalı bulutlu, yer yer aralıklı sağanak ve aynı zamanda da gök gürültülü sağanak yağışları görüleceği, diğer yerlerin de çok bulutlu geçeceğinin tahmin edildiği belirtildi.

Diğer taraftan, Erzurum'un kuzeydoğusundaki Kars ve Ardahan çevrelerinde öğle saatlerinden sonra sağanak yağış bekleniyor. Orta Karadeniz'in kuzeyi ve iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da normalin üzerindeki mevsimsel sıcaklıklarda önemli düşüşler (4–8°C) olduğu tahmin edilmektedir.

Rüzgarın orta kuvvette, ayrıca yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi tahmin ediliyor. Öğleden sonraki saatlerde ise Kars ve Ardahan çevresinde ve Erzurum'un kuzeydoğusunda yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışların beklendiği, bu nedenle ani sellere, yerel sel baskınlarına, yıldırım çarpmalarına, yerel doluya, ani şiddetli rüzgarlara, kısa süreli fırtınalara ve ulaşım aksamalarına karşı dikkatli olunması gerektiği hatırlatıldı. Ayrıca, Doğu Anadolu'nun güneybatısında saatte 40-60km/sa kuvvetli rüzgar bekleniyor ve olumsuz etkilere yeterince dikkat edilmesi gerekiyor.

BAZI İLLERDE HAVA DURUMU

Marmara Bölgesi

Gökyüzünün kuzey ve doğuda parçalı bulutlu, doğuda (İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Birezik bölgesi ve Bursa doğusu) aralıklı sağanak ve aynı zamanda gök gürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor.

EDİRNE 36°C

İSTANBUL 31°C

KOCAELİ 32°C

TEKİRDAĞ 28°C

Ege Bölgesi

Bölgedeki tüm illerde havanın z bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 29°C

DENİZLİ 37°C

İZMİR 37°C

MUĞLA 35°C

Akdeniz Bölgesi

Az bulutlu havanın haki,m olacağı bölgede hava güneşli olacak. Orta ve Doğu Akdeniz'de kuzeyli kuvvetli rüzgar (40-60 km/sa) bekleniyor.

ADANA 40°C

ANTALYA 43°C

ISPARTA 32°C

MERSİN 34°C

İç Anadolu Bölgesi

Başta Çankırı, Yozgat, Sivas, Ankara'nın kuzeyi ve Eskişehir illeri olmak üzere kuzey kesimlerinde hava er yer çok bulutlu, sonra bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor. Ayrıca, güneydoğudan kuvvetli kuzey rüzgarları (40-60 km/sa) bekleniyor.

ANKARA 31°C

ESKİŞEHİR 29°C

KAYSERİ 32°C

KONYA 31°C

Batı Karadeniz Bölgesi

Parçalı bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı hava bekleniyor.

BOLU 28°C

KASTAMONU 27°C

SİNOP 29°C

ZONGULDAK 26°C

Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi

Parçalı çok bulutlu, Karadeniz'in orta kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları ve Artvin yöresinin yerel olmak kaydıyla sağanak ve aynı zamanda gök gürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor.

RİZE ° 29°C

SAMSUN 26°C

TOKAT 28°C

TRABZON 28°C

Doğu Anadolu Bölgesi

Gökyüzü kuzey ve doğuda parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzeydoğuda lokalize sağanak ve aynı zamanda gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. Erzurum'un kuzeydoğusunda Kars ve Ardahan çevrelerinde sağanak yağış bekleniyor. Ayrıca, kuzeybatıdan kuvvetli rüzgar (40-60 km/sa) bekleniyor.

AĞRI 32°C

ERZURUM 28°C

MALATYA 36°C

VAN 29°C

Güneydoğu Anadolu Bölgesi

Bölgede havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 41°C

GAZİANTEP °C, 39°C

MARDİN °C, 38°C

ŞANLIURFA °C, 42°C