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Kayseri'de Aile Kütüphanesi: Çocuklara Kitap Sevgisi Aşılıyor

Kayseri'de Mustafa ve Şule Erol çifti, çocuklarına kitap sevgisini aşılamak için kütüphane müdavimi oldular.

Yayın Tarihi: 19.04.2025 12:15
Güncelleme Tarihi: 19.04.2025 12:21
Kayseri'de Aile Kütüphanesi: Çocuklara Kitap Sevgisi Aşılıyor

Kayseri'de Aile Kütüphanesi: Çocuklara Kitap Sevgisi Aşılıyor

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde yaşayan Mustafa ve Şule Şeyma Erol çifti, 5 yaşındaki çocuklarına kitap sevgisini aşılamak için kütüphane ziyaretlerini alışkanlık haline getirdi. Çift, özellikle oğulları Uras Ataberk'i teknoloji bağımlılığından uzak tutmak ve kelime dağarcığını geliştirmek amacıyla iki yıl önce Kocasinan ilçesindeki Fuat Attaroğlu Çocuk Kütüphanesi'ne gitmeye başladı.

Keyifli Bir Aile Etkinliği

Hafta sonları ailecek kütüphaneye giden Erol çifti, burada oğullarına kitap okuyarak zamanı değerlendirmeyi tercih ediyor. Kütüphane, sadece Uras'ın değil, ailecek keyifli vakit geçirmelerine olanak tanıyor. Mustafa Erol, kütüphane ortamının insana huzur verdiğini belirterek, bu aktivitenin her aile tarafından gerçekleştirilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Kütüphane Ziyaretlerinin Faydaları

Erol, “Oğlum, anasınıfında okurken bizim ona okuduğumuz kitaplardan keyif alıyor. Hafta en az bir kez kütüphaneye geliyoruz ve orada geçtiğimiz bir saatte birkaç kitabın birçok kısmını okuma imkanı buluyoruz. Kitapları ve okumayı çok seviyoruz. Oğlum kütüphaneden çıktığında yeni bir kitap almak için her zaman heyecan duyuyor.” ifadelerini kullandı.

Anahtar Olarak Kitap Okuma

Anne Şule Şeyma Erol, çocuklarına kütüphane alışkanlığı kazandırmanın yanı sıra kitap okumanın yaşamlarının vazgeçilmez bir parçası haline geldiğini vurguladı. Erol, “Burada çocuğumuzun yeteneklerini keşfederken, okuma alışkanlığının devam etmesini sağlıyoruz. Bu kütüphane, oğlumun çok güzel zaman geçirdiği nitelikli kitaplarla dolu.” şeklinde konuştu.

Sosyal Medyadan Uzaklaşmak

Erol çifti, kütüphane ziyaretleri sırasında sosyal medya ve televizyon gibi dikkat dağıtıcı unsurlardan uzaklaşarak, okuma saatlerinde birbirleriyle iletişimlerini artırıyorlar. “Okuduğumuz kitapları paylaşıyoruz ve bu bizi hem eğlendiriyor hem de daha fazla iletişim halinde olmamızı sağlıyor.” diyerek kütüphanedeki deneyimlerini özetlediler.

Çocukların Eğitimi ve Gelişimi

Uras Ataberk Erol ise, ailesiyle kütüphanede vakit geçirmekten ve özellikle masal kitaplarını okumaktan mutluluk duyduğunu belirtti. Erol ailesi, birçok kitapseverin de örnek aldığı bu uygulamalarıyla, çocuklarına kitap sevgisini aşılamaya devam ediyor.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde yaşayan Mustafa ve Şule Şeyma Erol çifti, anaokuluna giden 5...

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde yaşayan Mustafa ve Şule Şeyma Erol çifti, anaokuluna giden 5 yaşındaki çocuklarına kütüphane alışkanlığı kazandırmak ve kitap sevgisini aşılamak için gittikleri kütüphane vazgeçilmezleri oldu.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde yaşayan Mustafa ve Şule Şeyma Erol çifti, anaokuluna giden 5...

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde yaşayan Mustafa ve Şule Şeyma Erol çifti, anaokuluna giden 5 yaşındaki çocuklarına kütüphane alışkanlığı kazandırmak ve kitap sevgisini aşılamak için gittikleri kütüphane vazgeçilmezleri oldu.

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