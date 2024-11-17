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Kayseri'de Engelsiz Çocuk Evi'nde Neşeli Doğum Günü Kutlaması

Kayseri'de, Engelsiz Çocuk Evi'nde 11 özel çocuğun doğum günü için kapsamlı bir etkinlik düzenlendi.

Yayın Tarihi: 17.11.2024 16:58
Güncelleme Tarihi: 17.11.2024 17:06
Kayseri'de Engelsiz Çocuk Evi'nde Neşeli Doğum Günü Kutlaması

Kayseri'de Neşeli Bir Etkinlik: Doğum Günü Kutlaması

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Yüksel Ateş Engelsiz Çocuk Evi'nde 11 çocuğa sürpriz bir doğum günü etkinliği düzenledi. Etkinlik, 80 özel çocuğa sıcak bir yuva sunan bu merkezde gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mücahid Soyak ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Mehmet Ali Karcıoğlu, doğum günü kutlamasında yer alarak, ekim, kasım ve aralık ayında doğan 11 çocuğu yalnız bırakmadı. Çocuklar arasında Erva Sare Karaca, Giray Layıkbaş, Hamza Yıldırım, İlayda Aslan, Mehmet Eren Kaçan, Meryem Ebrar Yalçın, Necati Hamurcu, Türkan Bolat, Ufuk Yüksek, Yusuf Yeniçeri ve Esma Kahraman yer aldı.

Anne Fatma Yalçın, bu etkinlikle ilgili, "Burası Kayseri Büyükşehir Belediyesinin bizlere sunduğu güzel hizmetlerden biri. Çocuklarımızı güvenle getiriyoruz. Başkan Memduh Büyükkılıç'a ve emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

Diğer bir anne Ebru Yüksek de etkinlikte emeği geçenlere teşekkür ederek, mutluluk duyduklarını dile getirdi. Gamze Karaca ise, "Çocuk büyütmek zaten zor ama özel çocuk büyütmek daha zor. Bizi destekledikleri için çok teşekkür ediyorum. Bugün de güzel bir etkinlik düzenlemişler." ifadelerini kullandı.

Eğlenceli Aktivitelere Doydular

Doğum günü etkinliğinde, çocuklar için şarkılar, müzikli ritimler, sandalye kapmaca, balon patlama, yüz boyama ve sihirbazlık gösterisi gibi birçok aktivite düzenlendi. Ayrıca, patlamış mısır ve pamuk şeker ikramları ile birlikte pasta kesimi gerçekleştirildi. Bu neşeli etkinlik, çocukların mutlu anlarla dolu bir gün geçirmesini sağladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Yüksel Ateş Engelsiz Çocuk Evi’nde 11 çocuk için doğum...

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Yüksel Ateş Engelsiz Çocuk Evi’nde 11 çocuk için doğum günü etkinliği düzenlendi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Yüksel Ateş Engelsiz Çocuk Evi’nde 11 çocuk için doğum...

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Yüksel Ateş Engelsiz Çocuk Evi’nde 11 çocuk için doğum günü etkinliği düzenlendi.

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