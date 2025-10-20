Kayseri'de Erciyes Turizm Ormanı'na Destek Konseri

Kayseri'de Erciyes Dağı'na kurulması planlanan turizm ormanına destek amacıyla bir konser düzenlendi. Etkinlik, Erciyes Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Organizasyon ve sanatçılar

Konser, Kayseri Otelciler Derneği (KAYOTED) ve Erciyes Üniversitesi (ERÜ) işbirliğiyle hayata geçirilen proje kapsamındaydı. Sahneye çıkan RIDERS grubuna, sinema sanatçısı Murat Ünalmış klarnetiyle eşlik etti.

Murat Ünalmış'ın Kayserili olmasının da etkisiyle, klarnetiyle seslendirdiği Gesi Bağları türküsü salondan büyük alkış aldı.

Proje hedefi ve katılım

Program sonunda KAYOTED Yönetim Kurulu Başkanı Murat Erdal, projeye destek verenlere plaket takdim etti. Etkinliğe Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, kaymakamlar, belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Konser öncesi gazetecilere konuşan Murat Erdal, dernek olarak eğitim ve tanıtım faaliyetleri yürüttüklerini, bunun yanı sıra sosyal sorumluluk projesi kapsamında bu konseri düzenlediklerini belirtti. Erdal, elde edilecek gelirle kalıcı bir miras bırakmayı amaçladıklarını vurguladı:

"Erciyes yolunda bir orman kurmanın hem turizm noktasında şehrimize fayda sağlayacağını hem de bir STK olarak sosyal sorumluluğumuzu yerine getirmiş olacağımızı düşündük. Amacımız sosyal sorumluluktu, bunun da kalıcı bir mirasla vücut bulmasını istedik. Bu kapsamda Erciyes'e güzel bir orman yapacağız."

Erdal, beklentinin üzerinde bir katılım olduğunu belirterek, 1200 kapasiteli salonda 1150'ye yakın bilet satıldığını ve ilginin kendilerini memnun ettiğini ifade etti.

Kayseri'de Erciyes Dağı'na kurulması planlanan turizm ormanına destek amacıyla konser düzenlendi. Erciyes Kültür Merkezi'nde, Kayseri Otelciler Derneği (KAYOTED) ve Erciyes Üniversitesi (ERÜ) işbirliğinde hayata geçirilen proje için düzenlenen konserde sahne alan RIDERS grubuna sinema sanatçısı Murat Ünalmış da klarnetiyle eşlik etti.