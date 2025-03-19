Kazakistan'da Özbekistan'ın Geleneksel Nakış Sanatı Sergilendi

Kazakistan'da açılan sergide Özbekistan'ın geleneksel dikiş ve nakış sanatları tanıtıldı, eserler yoğun ilgi gördü.

Yayın Tarihi: 19.03.2025 19:26
Güncelleme Tarihi: 19.03.2025 19:30
Kazakistan'da Özbekistan'ın Geleneksel Nakış Sanatı Sergilendi

Kazakistan'da Özbek Sanatı Sergilendi

Kazakistan’ın başkenti Astana’da, Özbekistan’ın zengin nakış ve dikiş sanatı sergiyle tanıtıldı.

Özbekistan Kültür ve Sanat Vakfı tarafından düzenlenen "Dikişlerdeki Miras" temalı uluslararası sergi, Kazakistan Milli Müzesi’nde açıldı ve büyük bir ilgiyle karşılandı.

Sergide, Özbek geleneksel dikiş ve nakış sanatının tanıtıldığı toplam 122 nadir eser yer almakta. Bu eserler arasında, altın işlemeli çapanlar, el işi nakışlı geleneksel kıyafetler, takkeler, takılar, ayakkabılar ve halılar da bulunuyor.

Özbekistan Restorasyon ve Kültür Mirası Araştırma Merkezi Müdürü Babur Saemov, gazetecilere yaptığı açıklamada, serginin daha önce Azerbaycan ve Fransa’da da açıldığını, burada ise yoğun bir ilgi gördüğünü belirtti. Saemov, iki ülke arasındaki kültürel ilişkileri geliştirerek yeni bir seviyeye taşımak istediklerini ifade etti.

Saemov ayrıca, "Buraya ülkemizin en büyük 5 müzesinde sergilenen nadir eserleri getirdik. Özellikle 19. yüzyılın sonunda ve 20. yüzyılın başlarında altın nakış tekniğiyle dikilen çapanları sergiliyoruz. Dünyada eşsiz olan altın nakış sanatı Buhara’da geliştirilmişti," diye ekledi.

Sergi, 1 Haziran’a kadar açık kalacak.

Kazakistan’ın başkenti Astana’da Özbekistan’ın zengin nakış ve dikiş sanatı sergide tanıtıldı....

Kazakistan’ın başkenti Astana’da Özbekistan’ın zengin nakış ve dikiş sanatı sergide tanıtıldı. Özbekistan Kültür ve Sanat Vakfı tarafından “Dikişlerdeki Miras” temalı uluslararası sergi, Kazakistan Milli Müzesi’nde açıldı. Özbek geleneksel dikiş ve nakış sanatının tanıtıldığı sergide 122 nadir eser yer aldı.

Kazakistan’ın başkenti Astana’da Özbekistan’ın zengin nakış ve dikiş sanatı sergide tanıtıldı....

Kazakistan’ın başkenti Astana’da Özbekistan’ın zengin nakış ve dikiş sanatı sergide tanıtıldı. Özbekistan Kültür ve Sanat Vakfı tarafından “Dikişlerdeki Miras” temalı uluslararası sergi, Kazakistan Milli Müzesi’nde açıldı. Özbek geleneksel dikiş ve nakış sanatının tanıtıldığı sergide 122 nadir eser yer aldı.

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