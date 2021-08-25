Kazdağları’ndaki yangın kontrol altına alındı

Balıkesir’in Edremit ilçesieteklerinde dün öğle saatlerindebaşlamıştı. Kavurmacılar Mahallesindeki ormanlık alanda başlayan yangın kontrol altına alındı. Hava destekli devam eden çalışma sonucunda kontrol altına alınan yangında 500 dönümlük alan hasar gördü.

Yangının neden kaynaklı olarak çıktığı henüz bilinmezken, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.