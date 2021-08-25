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Kazdağları’ndaki yangın kontrol altına alındı

Dün Kazdağları’nda başlayan orman yangını kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle 500 dönümlük alan hasar gördü. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

25 Ağustos 2021 Çarşamba 11:05
Kazdağları’ndaki yangın kontrol altına alındı
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Balıkesir’in Edremit ilçesi Kazdağları eteklerinde dün öğle saatlerinde yangın başlamıştı. Kavurmacılar Mahallesindeki ormanlık alanda başlayan yangın kontrol altına alındı. Hava destekli devam eden çalışma sonucunda kontrol altına alınan yangında 500 dönümlük alan hasar gördü.

Yangının neden kaynaklı olarak çıktığı henüz bilinmezken, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.


Son Güncelleme: 25.08.2021 11:05
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Anahtar Kelimeler:
YangınKazdağları
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