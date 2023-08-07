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Keçiören, Mamak, Çankaya ve Yenimahalle ilçelerinde oturanlar dikkat! Belediye bizzat duyurdu

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Keçiören, Mamak, Çankaya ve Yenimahalle ilçelerinde oturanlar dikkat! Belediye bizzat duyurdu
Türkiye'nin birçok bölgesinde, yemek yaparken musluk suyu kullanımı oldukça yaygındır. Ankara'da musluk suyu tercih eden vatandaşları ilgilendiren önemli bir duyuru yapıldı. ASKİ (Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi) Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabı üzerinden musluk sularına ilişkin önemli bilgilendirme yapma gereği duydu.

Ankara'da musluk suyu kullanan vatandaşları ilgilendiren önemli bir haber duyuruldu. ASKİ (Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi) Genel Müdürlüğü, ilde kullanılan suyun tüketimi hakkında vatandaşları bilgilendirdi.

su

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Musluklarınızdan akan suyu gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz. İçme suyu kalitesini sürekli olarak kontrol ediyoruz ve temmuz ayı analiz sonuçlarına göre suyumuz temiz ve içilebilir niteliktedir.

Ankara'nın farklı ilçelerinde yaşayan vatandaşlar, ASKİ'nin internet sitesinde yayınlanan analiz sonuçlarına ulaşabilirler.

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