Keçiören'de nereden baksan görünen kulede sona gelindi! Cumhuriyet kulesi o tarihte açılacak: Bakın içinde neler var...

Ankara'nın sembolik yapılarından biri olacak olan Cumhuriyet Kulesi, Keçiören Belediyesi tarafından büyük bir özenle inşa ediliyor. 194 metre yüksekliği ile dikkat çeken bu devasa yapı büyük bir heyecan uyandırıyor.



CUMHURİYET KULESİ ANKARA'NIN SEMBOLÜ OLACAK





Cumhuriyet Kulesi'nin her detayı özenle planlanıyor. İç ve dış tasarımdan zirveye, tabanından seyir terasına kadar estetik ve fonksiyonelliğin birleştiği birçok ayrıntı projenin merkezinde yer alıyor. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, projenin son aşamasına yaklaşıldığını ve kulenin farklı alanlarında gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi verdi. Özellikle üst kısımdaki özel cam yapımları, asansör düzenlemeleri, seyir terası ve cam balkon çalışmaları ile nikah salonunun tasarımı gibi konularda önemli ilerlemeler kaydedildiğini vurguladı.

Cumhuriyet Kulesi, sadece Keçiören'e değil, tüm başkent Ankara'ya görsel bir şölen sunacak. Başkan Altınok, kuleye başkentin dört bir yanından kolayca görülebileceğini ve bu etkileyici yapının Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 29 Ekim'de hizmete girmeyi hedeflediğini dile getirdi.