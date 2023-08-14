  1. Anasayfa

  2. Yaşam

  3. Keçiören'de nereden baksan görünen kulede sona gelindi! Cumhuriyet kulesi o tarihte açılacak: Bakın içinde neler var...

Keçiören'de nereden baksan görünen kulede sona gelindi! Cumhuriyet kulesi o tarihte açılacak: Bakın içinde neler var...

Yayınlanma:
Keçiören'de nereden baksan görünen kulede sona gelindi! Cumhuriyet kulesi o tarihte açılacak: Bakın içinde neler var...
Ankara'nın yükselen sembolü Cumhuriyet Kulesi, Keçiören Belediyesi'nin titiz çalışmalarıyla hayat buluyor. O tarihte açılması planlanan 194 metre yüksekliğindeki bu muazzam kule, modern tasarımı ve etkileyici detaylarıyla dikkat çekiyor. Detaylar haberimizde...

Ankara'nın sembolik yapılarından biri olacak olan Cumhuriyet Kulesi, Keçiören Belediyesi tarafından büyük bir özenle inşa ediliyor. 194 metre yüksekliği ile dikkat çeken bu devasa yapı büyük bir heyecan uyandırıyor.

CUMHURİYET KULESİ ANKARA'NIN SEMBOLÜ OLACAK

1

Cumhuriyet Kulesi'nin her detayı özenle planlanıyor. İç ve dış tasarımdan zirveye, tabanından seyir terasına kadar estetik ve fonksiyonelliğin birleştiği birçok ayrıntı projenin merkezinde yer alıyor. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, projenin son aşamasına yaklaşıldığını ve kulenin farklı alanlarında gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi verdi. Özellikle üst kısımdaki özel cam yapımları, asansör düzenlemeleri, seyir terası ve cam balkon çalışmaları ile nikah salonunun tasarımı gibi konularda önemli ilerlemeler kaydedildiğini vurguladı.

Cumhuriyet Kulesi, sadece Keçiören'e değil, tüm başkent Ankara'ya görsel bir şölen sunacak. Başkan Altınok, kuleye başkentin dört bir yanından kolayca görülebileceğini ve bu etkileyici yapının Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 29 Ekim'de hizmete girmeyi hedeflediğini dile getirdi.

Yaşam
Parayı duyan istifa edip bu işe koşuyor! Ayda 175 bin TL kazandıran işe başvuru yağıyor
Parayı duyan istifa edip bu işe koşuyor! Ayda 175 bin TL kazandıran işe başvuru yağıyor
Bu kurabiyeyle gözde olacaksınız: Herkesin tarifini aradığı kurabiye tarifi
Bu kurabiyeyle gözde olacaksınız: Herkesin tarifini aradığı kurabiye tarifi
Ev sahiplerinin yeni ali cengiz oyunu ifşa oldu! Ev sahibiniz bunu yaparsa hemen mahkemeye koşun
Ev sahiplerinin yeni ali cengiz oyunu ifşa oldu! Ev sahibiniz bunu yaparsa hemen mahkemeye koşun
Zengin olmaya hazır olun! Bu burçlara para yağacak
Zengin olmaya hazır olun! Bu burçlara para yağacak
Ankaralılara metro müjdesi geldi! Belediyeden yepyeni metro hatları bayram ettirecek
Ankaralılara metro müjdesi geldi! Belediyeden yepyeni metro hatları bayram ettirecek
Bolu, Ankara, İstanbul, Mersin, Kayseri ve diğer illere Bakanlık'tan uyarı! 1 hafta boyunca felaket yaşanacak
Bolu, Ankara, İstanbul, Mersin, Kayseri ve diğer illere Bakanlık'tan uyarı! 1 hafta boyunca felaket yaşanacak
İzmir'de yaşayan 18-25 yaşındaki gençlere müjde! Bedava tatil için başvurular açıldı
İzmir'de yaşayan 18-25 yaşındaki gençlere müjde! Bedava tatil için başvurular açıldı