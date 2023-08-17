Keskin bakışlılar yaşadı! Sadece 7 saniyede farklı sayıyı bulan dahi kabul ediliyor! Süre başladı…

Zeka testleri gözlem becerisini kuvvetlendirirken çözüm odaklı düşünmeye yardımcı oluyor. Resimde farklı olan sayıyı bulmanız isteniyor. 33 sayılarının arasındaki farklıyı bulmak için verilen süre 7 saniye. Sadece keskin gözlü dahilerin geçebildiği bu test için süre başlıyor.

Resimde ilk başta bakıldığında karmaşa görülsede sonuca daha hızlı ulaşmak için her satır ve sütuna bakılması öneriliyor. 33’ler arasında gizlenen 38’i bulamayanlar üzülmesin. İşte sonucu gösteren görsel haberimizde.



