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Keskin bakışlılar yaşadı! Sadece 7 saniyede farklı sayıyı bulan dahi kabul ediliyor! Süre başladı…

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Keskin bakışlılar yaşadı! Sadece 7 saniyede farklı sayıyı bulan dahi kabul ediliyor! Süre başladı…
Optik illüzyon testleri son dönemlerde popüler hale gelirken bu defa zorluk seviyesi yüksek test geldi. İlk bakışta çözmek ne kadar imkansız dursa da resimdeki farklı rakamı bulmak için 7 saniye süre var.

Zeka testleri gözlem becerisini kuvvetlendirirken çözüm odaklı düşünmeye yardımcı oluyor. Resimde farklı olan sayıyı bulmanız isteniyor. 33 sayılarının arasındaki farklıyı bulmak için verilen süre 7 saniye. Sadece keskin gözlü dahilerin geçebildiği bu test için süre başlıyor. 

Resimde ilk başta bakıldığında karmaşa görülsede sonuca daha hızlı ulaşmak için her satır ve sütuna bakılması öneriliyor. 33’ler arasında gizlenen 38’i bulamayanlar üzülmesin. İşte sonucu gösteren görsel haberimizde.

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Yaşam
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