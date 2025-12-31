Kıbrıs Gazisi Osman Balcı, Trafik Kazasında Hayatını Kaybedip Toprağa Verildi

Kaza ve müdahale

Kayseri'de, Muharip Gaziler Derneği Kayseri Şube Başkanı Osman Balcı (71), cami çıkışında yolun karşısına geçmek isterken bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Kaza, Kocasinan ilçesi Alsancak Mahallesi Ihlamur Caddesi'nde meydana geldi. Olayda sürücü M.A.E. yönetimindeki 38 RR 093 plakalı otomobil Balcı'ya çarptı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Balcı, müdahalenin ardından ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Balcı kurtarılamadı.

Cenaze töreni

Osman Balcı'nın cenazesi, Hulusi Akar Cami'de öğle namazını müteakip, İl Müftüsü Durmuş Ayvaz tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından defnedildi.

Cenaze törenine Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, ilçe belediye başkanları, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

