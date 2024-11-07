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Kilis'te Dedublüman'dan Unutulmaz Bir Konser

Kilis'te Dedublüman Grubu, düzenlenen bir etkinlikte hayranlarıyla buluştu ve sevilen şarkılarını seslendirdi.

Yayın Tarihi: 07.11.2024 23:22
Güncelleme Tarihi: 07.11.2024 23:47
Kilis'te Dedublüman'dan Unutulmaz Bir Konser

Kilis'te Rock Müziğin Coşkusu

Kilis, bu gece rock müziği tutkunları için bir buluşma noktası oldu. Ünlü rock grubu Dedublüman, Kilis Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte sahne aldı.

Etkinliğin Detayları

Etkinlik, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü otoparkında gerçekleştirildi. Konser boyunca, Dedublüman grubu, sevilen parçalarını hayranlarına sundu.

Grup Üyeleri ve Performansları

Gecede grup üyeleri; Mustafa Yavuz vokal, gitar ve yaylı tamburda, Besim Talı yaylı enstrüman ve perküsyonda, Hazar Altın piyano ve gitarda, Kıvanç Kumlu bas gitarda, Kurthan Sarpkaya ise davulda performans gösterdi.

Kıymetli eserlerinden bazıları arasında "Çözemezsin", "Firuze", "Belki" ve "Fikrimin İnce Gülü" yer aldı. Grubun hayranları bu eserlere eşlik etti.

Teşekkür ve Alkışlar

Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen, etkinliğe katılan tüm misafirlere teşekkür ederek, Dedublüman Grubu'na çiçek takdim etti. Konser sonunda, grubun başarılı sahne performansı uzun süre alkışlandı.

Kilis'te ünlü rock grubu Dedublüman sahne aldı. Kilis Belediyesinin düzenlediği etkinlikte...

Kilis'te ünlü rock grubu Dedublüman sahne aldı. Kilis Belediyesinin düzenlediği etkinlikte Dedublüman Grubu, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü otoparkında düzenlenen konserde sevilen şarkılarını seslendirdi.

Kilis'te ünlü rock grubu Dedublüman sahne aldı. Kilis Belediyesinin düzenlediği etkinlikte...

Kilis'te ünlü rock grubu Dedublüman sahne aldı. Kilis Belediyesinin düzenlediği etkinlikte Dedublüman Grubu, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü otoparkında düzenlenen konserde sevilen şarkılarını seslendirdi.

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