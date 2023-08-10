Kilo vermek isteyenler buraya! Bu mucize yöntemle 1 haftada 5 kilo vereceksiniz

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Kilo vermek isteyen insanlar doğal yollarla kısa sürede kilo vermenin yöntemlerini araştırıyor. Bu tarz yöntemleri uygulayarak kısa sürede kilo vermek sağlıklı olmasa da kilo vermek için en çok tercih edilen doğal yöntem elma sirkesi. Elma sirkesi enfeksiyonlarla savaşma, kilo verdirme, kan şekeri kontrolü, kolesterol düşürme ve şeker hastalığına iyi gelme gibi özellikleriyle biliniyor.





İçinde olan A, B1, B2, B6, C, E vitaminleri ve magnezyum, kalsiyum, potasyum, fosfor gibi mineraller de sağlığa fayda sağlıyor. Elma sirkesinin kalorisi de epey düşüktür. Bir çorba kaşığı elma sirkesi 3 kaloridir. Aynı zamanda elma sirkesi cilt ve saç sağlığı için de kullanılabilir. Elma sirkesi ile zayıflamak mümkün. Üç yemek kaşığı ev yoğurdu, yarım çay kaşığı toz zencefil, yarım limon suyu, bir çay kaşığı doğal elma sirkesi uyumadan iki saat önce tüketilerek kilo verilebilir. Bu karışım bir hafta uygulanır.