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Kilosu 10 bin liraya sığır eti! Kasap taleplere yetişemiyor..

İzmir Torbalı'daki bir kasapta satılan sığır etinin fiyatı duyanları şoke ediyor. Kilosu 10 bin liradan satılan et için yurt içi ve yurt dışından gelen taleplere yetişilemeyen kasap Bedirhan Günbey, 40 ila 60 gün arasında kaya tuzunda beklettiği etler için arabasını bile teklif edenlerin olduğunu söyledi.

06 Mayıs 2021 Perşembe 15:56
Kilosu 10 bin liraya sığır eti! Kasap taleplere yetişemiyor..
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İzmir Torbalı'da kasaplık yapan Bedirhan Günbey, satışına başladığı sığır etlerine gelen taleplerin ne kadar yoğun olduğunu anlattı. Kaya tuzunda bekleterek özel baharatlarla marine ettikleri etlerin 1,5 dakika gibi kısa bir sürede piştiğini ve özel bir lezzete sahip olduğunu söyleyen Günbey, kilosunu 10 bin liradan sattıkları etler için bazı müşterilerin kasap dükkanına gelerek etin pahalı olmasında dolayı esprisine araba takası teklifinde bulunduklarını ifade etti.

İlçeye bağlı Ayrancılar Mahallesinde uzunca bir süredir kasaplık yapan Mehmet Günbey ile Bedirhan Günbey, dükkalarında bir çok et çeşidinin olduğunu fakat en dikkat çekici olan  ürünlerinin ise Japon ırkı 'wagyu' cinsine bağlı sığırından elde ettikleri 'kobe' eti olduğunu söylüyorlar.


Türkiye'de de yetiştiriciliği yapılan sığırın özel karışım yemlerle beslendiği ve uygun hava koşullarına bağlı olarak büyütüldüğünü söyleyen Bedirhan Günbey, bu sığırların etlerinin yetiştirilme aşamasında olduğu gibi sonrasında da çok meşakkatli bir işlemden geçtiğini belirtti.

Kendilerine özel 15 çeşit baharatla marine ettikleri eti daha sonra tereyağına bandırarak kaya tuzuna sürttüklerini söyleyen Kasan Günbey, döküm tavada yaklaşık 1,5 dakikada piştiğini kaydetti. Eti yiyen insanlardan çok olumlu dönüşler alındığını ve sosyal medya sayesinde de Dubai'den Katar'a kadar özel olarak dükkanlarına sipariş veren müşterileri olduğunu söyleyen Bedirhan Günbey, etin tadını merak eden insanlara da etin tadına baktırdıklarını ve bu sayede etin lezzetini herkese gösterdiklerini sözlerine ekledi.


Son Güncelleme: 07.05.2021 00:03
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Anahtar Kelimeler:
İzmirSığır Eti10 Bin Lira
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