Kimyasala para vermeyin! Bu karışımı çiçeklerinize dökün, ertesi gün çiçek fışkıracak

Çiçeklerin canlanmasını sağlayan doğal gübre önerisi, uskuphaber.com sitesinde yer alan bir haberde paylaşılmıştır. Bu doğal gübre karışımı için muz kabuğu, yumurta kabuğu ve kahve telvesi kullanılıyor. Bu malzemeleri blenderda karıştırarak içme suyu ekleniyor ve böylece doğal gübre elde ediliyor. Bu gübreyi menekşe gibi çiçeklerde de kullanmak mümkündür. Uygulandıktan sadece 2 gün sonra etkisini göstermeye başlayan bu doğal gübre karışımı, çiçeklerin coşmasını sağlamak için pratik bir çözüm sunmaktadır. İşte detaylar...





ÇİÇEKLERİN CANLANMASI İÇİN DOĞAL GÜBRE ÖNERİSİ

GZT.COM sitesinde çiçekler için harika bir seçenek olarak pirinç kürü öneriliyor. Pirinç kürü uygulanırken, pirinci yıkadıktan sonra ilk su kullanılmamalı, ikinci ve üçüncü su tercih edilmeli. Pirinçler bir kabın içine alınıp üzerini geçecek kadar su ekleniyor ve 1 saat bekletildikten sonra blenderdan geçiriliyor. Elde edilen su, çiçeklere haftada bir kez verilerek yeni çiçeklerin açılmasına ve yaprakların parlamasına yardımcı oluyor. Bu uygulama sayesinde çiçeklerin üzerindeki etkilerin 2 gün içinde görüldüğü belirtiliyor.

Pirinç suyunun bitkilere olan faydaları ise Haberturk.com sitesinde sıralanıyor. Pirinç suyunda bulunan minerallerin çiçekler için besin kaynağı olduğu ifade ediliyor. Bu nedenle haftada bir kez pirinç suyu ile toprağı ve yaprakları beslemenin çiçeklerin canlanmasına yardımcı olacağı belirtiliyor. Bu doğal yöntemler sayesinde çiçeklerin solmaktan kurtarılabileceği vurgulanıyor.