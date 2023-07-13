Kiniyle arşı göğü delen burçlar belli oldu! Bu 3 burcun nefreti hiç geçmiyor

Ne yaparsanız yapın geçmişi unutmayan, nispet ve kincilikte master yapan burçlardan uzak durulması gerektiği uyarıldı. İçerisinde yangınlar kopan ve öfkeleriyle bezdiren 3 burç hakkında bilinmesi gerekenler...

YENGEÇ BURCU

İçerisinde kötülük barındırmayan fakat kendine yapılan kötülüğü asla unutmayan yengeç burçların intikamla işi olmaz. Yengeç bir anda parlayan ve dikkatleri üzerine çekmesiyle bilinirken kendisine kötülük yapılmadıkça kin beslememesiyle takdir topluyor.





BOĞA BURCU

İnadı inat olan ve damarına basıldığında tanınmayacak hale gelen boğa burçlarının öfkesini kimsenin tatmaması gerektiği söyleniyor. Normal zamanda aşırı kontrolcü olan Boğal burcu yaşadıkları olumsuzluğu kabul etmediğinde bunun dışarıya gösterme durumları bezdirebiliyor. Bir anda parlayan ve bir anda sönen burç olan Boğa, yıllar geçse bile geçmişi asla unutmazlar.

BAŞAK BURCU

Başak burcunun kini ölene kadar devam edeceği gibi geçmişle yaşamayı ise asla bırakmazlar. Hangi yönden ve hangi konudan sorun yaşadılarsa karşı tarafı ise öyle karşılık verirler. Başak burcunun kini sonsuz olurken nereye giderse gitsin ona yaşattığınız en ufak bir durumda hatalarınızı yüzünüze vururlar.