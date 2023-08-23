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Kiracılar derin bir oh çekebilir! Eğer bu ibare varsa ev sahibi ne yaparsa yapsın evden çıkaramıyor

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Kiracılar derin bir oh çekebilir! Eğer bu ibare varsa ev sahibi ne yaparsa yapsın evden çıkaramıyor
Ev sahiplerinin zam talepleri dur durak bilmeden devam ediyor. Asgari ücret ve memur maaşlarına yapılan zamdan sonra ev sahipleri ara zam baskısına başladı. Kiracılar ise ne yapacağını şaşırdı. İşte detaylar…

Kiracılara önemli bir uyarı geldi! Ev sahibi ile imzalanan tahliye taahhütnamesi, kiracıların evi boşaltmak zorunda kalmasına neden olabilir. Bu durum hem ev sahiplerini hem de kiracıları etkiliyor. Avukat Cansen Erdoğan, tahliye taahhütnamesi konusunda dikkate değer bir detayı açıkladı. Kiracı, tahliye taahhütnamesi imzalasa dahi tarih belirtmese bile, ev sahibinin isteği doğrultusunda evi boşaltmak zorunda kalabiliyor. Bu durum hakkında pek bilinmeyen gerçekleri Erdoğan aktardı. Bu nedenle, kiracıların taahhütname konusunda dikkatli olmaları gerekmektedir, çünkü imzalanan belge evi boşaltma yükümlülüğünü içerebilir. İşte detaylar...

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KİRACILARA UYARI

Ülkemizdeki kira ilişkilerine dair önemli bir konu gündeme geldi. Kiracılar için kritik bir uyarı yapıldı ve kiracıların tahliye edilemeyeceği belirtildi. Ancak bir yıllık kira sözleşmesi sona erdiğinde ev sahibinin kiracıyı çıkarıp çıkaramayacağı sorusu da merak ediliyor.

Bu konu, Ankara'da yayın yapan haber sitesi "Haberler Ankara" tarafından ele alındı. Habere göre, kiracılara önemli bir uyarı geldi ve tahliye işlemlerinin yapılamayacağı açıkça belirtildi. Ancak bu uyarının kapsamı dikkatle incelenmesi gereken bir detayı içeriyor. İşte diğer ayrıntılar...

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Haberde, Kiralık Konutlar Kanunu'na göre kiracının ev sahibi tarafından tahliye edilemeyeceği vurgulandı. Ancak dikkat çekici olan nokta, bir yıllık kira sözleşmesinin sona erdiği durumda ne olacağı sorusuydu. Konu uzmanlarına göre, kiracının bir yıllık kira sözleşmesi bitince ev sahibinin otomatik olarak kiracıyı çıkarma hakkı bulunmuyor.

Haberde, uzman görüşlerine yer verilerek, kira sözleşmesinin bitiminde de kiracının tahliye edilemeyeceği belirtildi. Kanuna göre, kiracının haklarının korunması amacıyla tahliye işleminin haklı nedenlere dayandırılması gerektiği vurgulandı. Yani ev sahibi, kira sözleşmesinin bitiminde dahi evi boşaltmak istediğinde geçerli bir neden sunmak zorunda.

Haber, ev sahiplerinin kiracıları tahliye etme sürecinde haklarını ve yükümlülüklerini iyi anlamaları gerektiği önemle vurgulandı. Aynı şekilde kiracıların da haklarını bilmeleri ve gerektiğinde hukuki destek alarak kendilerini korumaları gerektiği ifade edildi.

Sonuç olarak, "Haberler Ankara"nın yayınladığı bu haberde, kiracılara yönelik yapılan kritik uyarının altında yatan detaylar ele alındı. Kiracıların tahliye edilemeyeceği açıkça ifade edilse de, bir yıllık kira sözleşmesi bitiminde ev sahibinin değişen durumları ve haklı nedenleri sunarak tahliye işlemi yapması gerektiği vurgulandı. Uzmanlar, hem ev sahiplerini hem de kiracıları bu konuda bilinçli olmaya davet ediyor.

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