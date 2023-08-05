Kiracılar dikkat! Kira kontratınıza hemen bakın: Bunun altına imza atan kabusu yaşayacak

Evi tutmadan önce imzalanan tahliye taahhütnamesi, kiracıya pahalıya mal oldu. Antalya'da yaşanan olayda, bir ev sahibi ile kiracısı arasında anlaşmaya varılmış ve boş tarihsiz bir tahliye taahhütnamesi imzalanmıştı. Ancak, bir yıl sonra ev sahibi kiracıdan evi boşaltmasını istediğinde, kiracı çıkmakta direnince işler karıştı. İşte detaylar...





EV SAHİBİ BU SEFER HAKLI ÇIKTI

Ev sahibi, tahliye taahhütnamesini geçerli kabul ederek dava açtı. Bu durum, genellikle kiracıların haklı bulunduğu davalardan farklıydı ve mahkeme ev sahibini haklı buldu. Mahkeme, tahliye taahhütnamesinin geçerli olduğunu belirtti ve kiracının attığı imzadan kendisinin sorumlu olduğunu ve sonuçlarına katlanmak zorunda olduğunu vurguladı.

Kiracının durumu ise oldukça zorlu. Ev sahibi, mahkemenin kararına dayanarak tahliye talebini tekrarladı ve kiracının evi boşaltmasını istiyor. Ancak, kiracının tahliye taahhütnamesine imza atmaktan başka seçeneği yoktu ve bu imza nedeniyle şimdi ev sahibiyle karşı karşıya.

Bu olay, kiracılar için dikkatli olmaları gereken bir uyarı niteliği taşıyor. Ev sahipleriyle imzalanan belgelerin içeriğini iyi anlamak ve olası sonuçları hakkında bilgi sahibi olmak son derece önemli. Boş tarihsiz tahliye taahhütnameleri, kiracıları koruyacak bir belge olmayabilir ve bu gibi durumlarda ev sahibi lehine kararlar alınabilir.

Kiracıların, imzaladıkları belgeleri iyi incelemeleri, gerektiğinde bir avukattan yardım almaları ve haklarını korumak için gerekli önlemleri almaları önemlidir. Ev sahipleriyle yapılan sözleşmelerde net bir şekilde tarih belirtilmesi ve kiracının haklarını koruyacak hükümler içermesi gerekmektedir.

Sonuç olarak, Antalya'da yaşanan bu olayda, ev sahibi ve kiracı arasında imzalanan tahliye taahhütnamesi kiracıyı olumsuz etkiledi. Mahkeme, tahliye taahhütnamesini geçerli kabul ederek ev sahibini haklı buldu. Bu olay, kiracılar için dikkat çekici bir örnek oluşturuyor ve ev sahipleriyle yapılan anlaşmaların dikkatlice gözden geçirilmesi ve hakların korunması konusunda bilinçli olunması gerektiğini gösteriyor.

Avukat Gizem Gonce, Yargıtay'ın verdiği kararı değerlendirerek şunları söyledi:



"Yargıtay, 6. Ceza Dairesi'nin kararında, kiracının boş tarihsiz tahliye taahhütnamesini imzalamışsa ve ev sahibi tarafından da imzalanmışsa, bu durumda kiracının imzaladığı tahliye taahhütnamesindeki tarih kısmından habersiz olsa bile sorumlu olduğunu belirtiyor. Yargıtay'ın bu kararına göre, boş tarihsiz tahliye taahhütnamesinin de kiracının imzası olduğu durumlarda geçerli sayılması kabul ediliyor. Dolayısıyla, mahkeme de bu karara dayanarak, söz konusu tahliye taahhütnamesinin geçerli olduğuna karar veriyor."